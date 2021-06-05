Дерипаска предложил способ удвоения ВВП России за 10 лет

«У нас 110 трлн [руб. ] нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 увеличить наш ВВП в рублях», — отметил он.
Одно из главных условий для этого, по словам Дерипаски, — это увеличение рынка облигаций. Предприниматель напомнил, что российский рынок облигаций составляет 30 трлн руб., что «унизительно мало». Уже сейчас «нужно порядка 70 трлн руб.», — утверждает он.
Долговой рынок — это «шаг к свободе предпринимателей», но без поддержки регулятора [Банка России — РБК] этот вопрос не решить, подчеркнул Дерипаска.
После этого, по словам Дерипаски, нужно будет говорить о рынке капитала, который он характеризует как «полную свободу».
Многие, включая Корею, Китай, Ближний Восток уже прошли этот путь, «и мы в состоянии пройти», даже несмотря на санкции, которые «на нас давят», подчеркнул миллиардер.
Следующим шагом, по его мнению, должно стать наведение порядка в «самой главной инфраструктуре» — транспортной и таможенной. «У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», — отметил Дерипаска. Поручить это, по его словам, надо РЖД или «другой уполномоченной компании».
«И так, чтобы мы из любого города, который стоит на этом Транссибе 2.0, могли доехать в обе стороны за 5 суток. До Шанхая или до Гамбурга. А это цифровизация таможни, это облегчение всех процедур, это подъем скорости движения. У нас же все есть. Рельсы есть, спутники есть, операторы есть, локомотивы можем строить. Можем построить и электрифицировать, можем построить на газовом, можем построить на водородном», — перечислил Дерипаска.
По данным Росстата, номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн руб. За прошлый год российская экономика сократилась на 3% в связи с «введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы», констатируют в ведомстве. По прогнозу Минэкономразвития, реальный ВВП в 2021 году увеличится на 2,9%, а в 2022 году рост ускорится до 3,2%.
Рынок корпоративных облигаций России за май вырос на 0,46%, его размер на начало июня составил 32,49 трлн руб.