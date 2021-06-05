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15:09 (мск), источник: РБК

Сечин анонсировал консолидацию на российском рынке нефти

«В ближайшее время мы наверняка увидим появление новых игроков [на российском нефтегазовом рынке], рост средних компаний и консолидацию в отрасти в целом», — заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая в субботу, 5 июня, на энергетической панели «Трансформация мировой энергетики» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Источник: Reuters

Российская нефтегазовая отрасль, как и мировая, реформируется под влиянием факторов пандемии коронавируса, а также усиления регулирования в добыче, действия соглашения ОПЕК+ о сокращении производства, сдерживания цен в рознице и увеличения доли выработанных месторождений в традиционном регионе — Западной Сибири, сказал Сечин.

Он указал на то, что ряд крупнейших европейских компаний ставит цели по превращению из нефтегазовых в диверсифицированные энергетические. Этих целей планируется достичь, в том числе, за счет снижения добычи нефти и газа, что будет способствовать достижению их углеродной нейтральности.
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«Сокращение добычи нефти и газа мейджорами при одновременной невозможности поставить на рынок достаточные объемы солнечной и ветровой энергии может привести к новой волне слияний, — отметил глава “Роснефти”. — Укрупнение мейджоров позволило бы нарастить инвестиции в энергетическую трансформацию, укрепить их конкурентные позиции и повысить инвестиционную привлекательность».

«Роснефть» также проводит оптимизацию своего портфеля, выходя из «хвостовых» активов, усиливает фокус на эффективности и приступает к реализации новых крупных проектов, добавил он.

В самом конце 2020 года компания договорилась о продаже структурам экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова нескольких добывающих предприятий, включая «Варьеганнефтегаз», «Североварьеганское», «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН-Северная нефть» и ряда других активов, которые оценили для сделки в $1,45 млрд.

К тому же «Роснефть» приобрела у Худайнатова за $9,6 млрд «Таймырнефтегаз», который владеет лицензиями на гигантское Пайяхское месторождение (ее запасы оцениваются в 1,2 млрд т), Иркинское месторождение на Таймыре и ряд менее крупных месторождений, на которых еще не ведется добыча.

Вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон феврале 2021 года сообщил, что суммарная добыча этих активов оценивается в 10−14 млн т. До сих пор добыча Независимой нефтегазовой компании Худайнатова составляла около 2 млн т, а эта сделка позволит ей увеличить производство до 12−16 млн т и стать одним из крупнейших частных игроков в отрасли.

Компания приняла решение «о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства», говорили ранее в пресс-службе «Роснефти».

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