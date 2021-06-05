В рамках ПМЭФ заключили соглашения на сумму более 3,8 трлн рублей

«Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений — 3 трлн 860 млрд рублей», — сказал он журналистам по итогам форума.
Кобяков отметил, что в ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек.
«Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей», — указал он.
Так, в ходе ПМЭФ фирма «1С» 5 июня подписала соглашения о сотрудничестве с 11 регионами. Отмечалось, что речь шла о сотрудничестве в области информационных технологий.
Накануне стало известно, что «Газпром нефть» и «1С» вместе разработают IT-решения для автоматизации бизнес-процессов на базе «1С». Для решения задачи в «1С» был создан шаблон «Шерпа» (сокращенно от «Шаблон ERP»). Сейчас в нем работают сотрудники 13 предприятий «Газпром нефти». В будущем система будет тиражирована на 50 дочерних организаций компании.
В тот же день «Роснефть» и Baker Hughes подписали соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента.
Также в пятницу компания «ФосАгро» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» договорились о развитии агробиотехнологий и поддержке аграрного образования.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил со 2 по 5 июня.