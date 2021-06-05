Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как отдыхаем в июне 2021 года В июне россияне празднуют День России, поэтому в этом месяце больше нерабочих дней
Фоторепортажи
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
15:44 (мск), источник: Известия

В рамках ПМЭФ заключили соглашения на сумму более 3,8 трлн рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) были заключены соглашения на сумму более 3,8 трлн рублей. Об этом сообщил в субботу, 5 июня, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Источник: Известия

«Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений — 3 трлн 860 млрд рублей», — сказал он журналистам по итогам форума.

Кобяков отметил, что в ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек.

«Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей», — указал он.

Так, в ходе ПМЭФ фирма «1С» 5 июня подписала соглашения о сотрудничестве с 11 регионами. Отмечалось, что речь шла о сотрудничестве в области информационных технологий.

Накануне стало известно, что «Газпром нефть» и «1С» вместе разработают IT-решения для автоматизации бизнес-процессов на базе «1С». Для решения задачи в «1С» был создан шаблон «Шерпа» (сокращенно от «Шаблон ERP»). Сейчас в нем работают сотрудники 13 предприятий «Газпром нефти». В будущем система будет тиражирована на 50 дочерних организаций компании.

В тот же день «Роснефть» и Baker Hughes подписали соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента.

Также в пятницу компания «ФосАгро» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» договорились о развитии агробиотехнологий и поддержке аграрного образования.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил со 2 по 5 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Под ключ: новые условия льготной ипотеки стабилизируют цены на жилье
Культурный код: начал работу арт-кластер «Таврида»
Кудрин рассказал о судьбе доллара в России
В ФХР прояснили судьбу главного тренера сборной России
Многократный чемпион СССР по баскетболу умер от коронавируса
Дерипаска рассказал о карт-бланше Путина до 2030 года
Под Петербургом исчезло военное укрытие весом 72 тонны
Дружелюбный тюлень позагорал вместе с туристом (видео)
Данкверт заявил о зависимости России от импорта яиц для вакцин
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Почему нельзя сидеть на стиральной машине Причины, по которым нельзя садиться на стиральную машину во время стирки
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Боюсь ехать в отпуск 428
Семья, огород, алкоголь 165
Конфеты 112
Отношения взрослых 97
Леди
От джинсы до баски: 3 пары шортов, которые не надо носить От каких моделей стилисты предлагают отказаться
Дом
5 интерьеров со спальней на антресоли
10 способов уменьшить количество пыли дома
8 дел в саду, которые надо закончить до середины лета
Топ-3 кофеварки с AliExpress
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь