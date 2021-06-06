Итоги ПМЭФ-2021

- НОВАТЭК и китайская Zhejiang Energy подписали базовые условия соглашения о поставках в Китай до 1 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта «Арктик СПГ-2» в течение 15 лет. Соглашение было подписано 100-процентным дочерним обществом НОВАТЭКа Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и дочкой Zhejiang Provincial Energy Group — Zhejiang Energy Gas Group Co., Ltd.
- «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подписали меморандум по Черногорскому месторождению в Красноярском крае. Общие инвестиции в проект составят до 570 млрд руб.
- Катар купил 24,9% санкт-петербургского автодорожного проекта «Западный скоростной диаметр».
- «Михайловский ГБЖ», созданный группой USM Алишера Усманова и Михайловским ГОКом (входит в также принадлежащий господину Усманову «Металлоинвест»), получит кредит от Сбербанка на $620 млн на строительство завода по выпуску горячебрикетированного железа в Курской области.
- «Металлоинвест» инвестирует 160 млрд руб. в «зеленую» металлургию. Соответствующее соглашение подписано компанией и правительством Белгородской области.
- НЛМК вложит 250 млрд руб. в строительство нового горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа компании в Белгородской области.
- «Российский экологический оператор» (РЭО), общественная организация «Деловая Россия» и компания «РТ-Инвест» подписали документ об отказе от мусорных полигонов. К 2035 году российские города-миллионники и курорты полностью откажутся от захоронения отходов на полигонах.
- Компания Network International LCC, лидирующая на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, подписала соглашение с российской платежной системой «Мир». Карты «Мир» начнут принимать в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Российский экспортный центр (РЭЦ) и Alibaba подписали меморандум о продвижении российских товаров на площадках Alibaba.
- Госкомпания «Автодор» подписала соглашения с МТС, «Мегафоном» и «Вымпелкомом» о скоростной мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс.
- РФПИ подписал соглашение о строительстве в Бахрейне предприятия по производству «Спутник V». Произведенная там вакцина пойдет в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
- ВТБ подписал соглашение о коммерческом партнерстве с Национальным банком Катара.
- Трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором. Министерство транспорта РФ подписало соответствующее соглашение с рядом компаний.
- Газпромбанк, ВЭБ. РФ и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) рассматривают возможность предоставить до $800 млн на строительство газохимического комплекса в Узбекистане. Соответствующее соглашение было подписано с одной из крупнейших нефтегазовых компаний Узбекистана — Jizzakh Petroleum.
Президент России Владимир Путин: закончена прокладка первой нити «Северного потока-2»; льготная ипотека продлена до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%; до конца июня необходимо проработать возможность платной вакцинации от коронавируса для иностранцев; компании общепита с выручкой до 2 млрд руб. будут освобождены от уплаты НДС.
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что рост темпов инфляции в России (сейчас около 5,9%) свидетельствует о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, и нормализация должна быть быстрой. «К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет», — заявил он.
Также, по словам Силуанова, в течение месяца Россия откажется от доллара в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ). Доля доллара в ФНБ будет снижена до нуля с 35%, доли евро и юаня — увеличены до 40% и 30% соответственно.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышенная инфляция в России приобретает устойчивый характер. Ускорению инфляции в России предшествовали временные факторы — повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса. Разгон инфляции, по ее словам, помешает экономическому росту. «У нас будут риски разгона и потом резкого спада. Нам нужен устойчивый экономический рост, устойчиво низкая инфляция», — подчеркнула Набиуллина.
Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса и основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова выступила с критикой государственной политики в отношении МСП, пожаловавшись на отсутствие безопасности, множественные проверки и высокие налоги. «Сначала мне позвонили и сказали, что Диму Богданова посадили в СИЗО. После этого мне позвонили и сказали, что Москва приняла решение о том, что будет единый оператор по мусору, поэтому тарифы поднимаются в пять раз. И на фоне всего этого я слушала про малый и средний бизнес, как трое очень красивых мужчин рассказывали, как все будет хорошо. И я просто в разном мире, видать, в каком-то с ними живу», — сказала она в начале своей речи.
Группа ВЭБ. РФ планирует к 2022 году выделить на поддержку российской экономики 3 трлн руб. Как сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов, в рамках новой стратегии ВЭБ. РФ хочет нарастить поддержку экономики страны на 70%: «Если мы вместе с коммерческими банками за предыдущие четыре года выдали поддержки на 10 трлн рублей, в поддержке я имею в виду кредитование и поручительства, то мы считаем, что в ближайшие четыре года мы сможем отработать, наша бизнес-амбиция, сумму на 70% больше, то есть почти удвоить за тот же период времени».
Экологический сбор с производителей практически любой упаковки будет повышен, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. «Я вас уверяю, что не мытьем, так катанием мы очень быстро примем закон о РОП на упаковку», — сказал Иванов.
Глава думского комитета по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров раскритиковал ситуацию с инвестклиматом в России. «Нельзя постоянно жить на государственных инвестициях, а частных инвестиций не будет, если не будет инвестклимата. Вот у нас третий день форума — еще никого не арестовали, уже успех», — заявил он на деловом завтраке Сбера.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется введение дополнительных ограничений в связи с коронавирусом. По его мнению, в Москве стабильно работает система здравоохранения. «Вы видите, что мы целый год фактически не вводим серьезных локдаунов, ограничительных мер, вся экономика работает, будем продолжать в таком же духе», — сказал господин Собянин.
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в России слишком узкий рынок облигаций, из-за чего россияне становятся «рабами банков». Он также отметил, что оппозиция себя уничтожила. «У нас фактически сейчас десять лет стабильности, — сказал он. — Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед и самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет и можно заняться делом».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не в курсе ситуации с VTimes, которое объявило в четверг о своем закрытии из-за включения Минюстом в список иноагентов. «Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это СМИ. Может, их смущает, что у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру? Может, спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода?» — спросила Захарова. Она подчеркнула, что закрытие издания — «не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого СМИ».
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия полностью зависит от импорта куриных яиц, которые нужны для производства вакцин. По его словам, для изготовления вакцин — в том числе от коронавируса и от гриппа — нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры, но в России нет фабрик, производящих такие яйца.
- Глава Минэнерго Николай Шульгинов считает маловероятным, что цена на нефть в ближайшие три года достигнет отметки $100 за баррель. Он прогнозирует цену в районе $50−60.
- Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что спрос на нефть восстановится «по мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику». Потребность в инвестициях к 2040 году для поддержания текущего уровня добычи нефти в мире он оценил в $17 трлн. По его мнению, отрасль может столкнуться с проблемами острого дефицита нефти и газа, если компании откажутся от вложений в новые месторождения.
- Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ожидает роста кредитования юридических лиц в России на 9−10%.
- Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в 2022 году в семи регионах появится сеть из 10 тыс. фандоматов (аппаратов по приему в обмен на бонусы использованных пластиковых и стеклянных бутылок, а также алюминиевых банок).
- Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что российская экономика восстановится до уровня IV квартала 2019 года в июне-июле 2021-го.
- Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф спрогнозировал инфляцию в России в 2021 году в 6%.
- Он также заявил, что в «Сбере» не будут прощать хамства в отношении клиентов. «Если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история — ошибка. Но если он не соответствует нашим ценностям — нахамил клиенту, заставил клиента покинуть, то это мы ему не простим, этот человек будет уволен», — сказал господин Греф.
- Гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания не ожидает роста стоимости авиабилетов на фоне пандемии.
- Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин в течение 10−15 лет ожидает «серьезную революцию» в российском здравоохранении.