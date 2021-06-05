Moody’s допустило возможность отключения России от международных платежных систем

«Хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения», — говорится в сообщении агентства.
Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте на уровне «Baa3» со «стабильным» прогнозом. Свой прогноз в Moody’s объяснили относительной устойчивостью российской экономики к вызовам пандемии коронавируса и низким госдолгом.
Ранее весной вероятность отключения России от мировых платежных систем Visa и Mastercard допустил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, санкционные ограничения в данный момент проявляются в самых разных формах и достаточно непредсказуемо, поэтому с учетом враждебного поведения Запада исключать нельзя ничего.
Представитель Кремля выразил мнение, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение.
Этот тезис поддержала и первый заместитель Председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова. Она отметила, что Национальная система платежных карт (НСПК) «прекрасно работает» и «закрывает вопросы карточных операций» в России. Вдобавок первый зампред напомнила, что карты «Мир» используются на территории еще 13 государств.