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21:07 (мск), источник: Ведомости

Moody’s допустило возможность отключения России от международных платежных систем

Международное рейтинговое агентство Moody’s допустило, что России могут ограничить доступ к международным платежным системам, подчеркнув, что такой сценарий остается маловероятным.

Источник: AP 2021

«Хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения», — говорится в сообщении агентства.

Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте на уровне «Baa3» со «стабильным» прогнозом. Свой прогноз в Moody’s объяснили относительной устойчивостью российской экономики к вызовам пандемии коронавируса и низким госдолгом.

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Ранее весной вероятность отключения России от мировых платежных систем Visa и Mastercard допустил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, санкционные ограничения в данный момент проявляются в самых разных формах и достаточно непредсказуемо, поэтому с учетом враждебного поведения Запада исключать нельзя ничего.

Представитель Кремля выразил мнение, что российская платежная система «Мир» уже «достаточно окрепла» и со временем получит глобальное распространение.

Этот тезис поддержала и первый заместитель Председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова. Она отметила, что Национальная система платежных карт (НСПК) «прекрасно работает» и «закрывает вопросы карточных операций» в России. Вдобавок первый зампред напомнила, что карты «Мир» используются на территории еще 13 государств.

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