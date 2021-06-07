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08:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Мурашко раскрыл стоимость одной дозы «Спутника V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко раскрыл стоимость одной дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». С учетом доставки цена препарата составляет 900 рублей, сообщает РИА Новости.

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Источник: Reuters

Мурашко подчеркнул, что пандемия коронавируса вызвала дополнительные расходы — в первую очередь, на вакцинацию граждан. Например, препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, стоит около 900 рублей с учетом доставки.

Министр подчеркнул, что для россиян вакцину приобретает государство.

По словам Мурашко, всего для жителей страны закупили уже более 30 миллионов доз «Спутника V».

Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. «Спутник V», зарегистрированный Минздравом страны в августе 2020 года, стал первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Также в России представлены такие препараты, как «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» — от Центра имени Чумакова РАН. В начале мая сообщалось о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19. Результаты научной работы показали, что препараты справляются с мутациями. В этой связи ученые не опасаются новых штаммов вируса.

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