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10:26 (мск), источник: Forbes

Производитель предупредил о риске глобального дефицита чипов до середины 2022 года

Нехватка чипов на мировом рынке продлится как минимум до середины 2022 года, предупредила сингапурская компания Flex, занимающая третье место в мире по производству микросхем.

Источник: Reuters

«При столь высоком спросе [конец дефицита] ожидается в середине-конце 2022 года в зависимости от товара. Некоторые ожидают, что [дефицит продолжится] в 2023 году», — заявила главный специалист по закупкам и цепочке поставок Flex Линн Торрел (цитата по Financial Times).

Компания Flex, базирующаяся в Сингапуре, имеет более 100 предприятий в 30 странах и играет ведущую роль в цепочке поставок микросхем для автомобилей, медицинских устройств и потребительской электроники. Среди ее клиентов автопроизводитель Ford и крупнейший поставщик компьютеров и принтеров HP из США, разработчик бытовой техники Dyson и онлайн-ретейлер Ocado из Великобритании.

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Прогноз Flex по поводу сроков окончания дефицита микросхем на мировом рынке является одним из самых мрачных с начала перебоев с поставками шесть месяцев назад, отмечает FT. Нехватка на мировом рынке полупроводниковых чипов для электроники, в том числе компьютеров, была вызвана резким спросом на них в период пандемии — люди были вынуждены работать из дома, и промышленность приспосабливалась под их запросы. Сыграли свою роль и санкции, введенные США против китайских технологических компаний, из-за которых Китай уменьшил импорт полупроводников.

Дефицит чипов вынуждает автомобильные компании сокращать производство и увольнять персонал, отмечает FT. Гендиректор Tesla Илон Маск назвал проблему поставок «самым большим вызовом» для компании, особенно в случае с чипами. У себя в Twitter он отметил, что «никогда не видел ничего подобного». «Это как дефицит туалетной бумаги, но эпических масштабов», — заявил миллиардер, подчеркнув, что страх остаться без чипов заставляет компании заказывать больше, чем нужно.

Дефицит полупроводников в этом году будет стоить автомобильной индустрии $110 млрд потерянной прибыли, сообщила в середине мая консалтинговая компания AlixPartners. Еще в конце января она оценивала этот показатель в $61 млрд.

Глобальная нехватка чипов ударила не только по производителям машин и мобильной техники. О том, что дефицит полупроводников может сказаться на производстве игровых консолей, в начале мая сообщила японская Nintendo.

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