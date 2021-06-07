Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
895 лет со дня рождения Мэрилин Монро
10:43 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«От бизнеса хотят не критики, а слов благодарности»

Дмитрий Дризе — о ярком выступлении Анастасии Татуловой на ПМЭФ-2021.

Основатель сети «Андерсон» Анастасия Татулова подвергла резкой критике государственные программы поддержки предпринимательства. Об этом она заявила в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам омбудсмена, в малом бизнесе главной проблемой в отношениях сообщества с властью является полное отсутствие доверия. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что благодаря этому выступлению ПМЭФ-2021 можно считать успешным.

Источник: РИА "Новости"

Анастасия Татулова стала в буквально смысле этого слова главным героем ПМЭФ-2021. Можно было бы сказать, что неважно, где бы она выступила со своей, безусловно, исторической речью, однако благодаря именно этой площадке тезисы выступления удалось донести до максимального числа авторитетных адресатов. И это вынуждает говорить, что форум в Санкт-Петербурге еще не растратил окончательно свой потенциал и не превратился в одно из многочисленных витринных мероприятий, светскую тусовку чиновников и правильных предпринимателей, а также возможность президенту сказать «пару ласковых» западным партнерам.

Читайте также
Сделано в России: отечественные товары, покорившие мир

Итак, основатель сети семейных кафе «Андерсон», омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса сходу попросила коллегу Бориса Титова в случае чего вытащить ее из СИЗО, а то «такого она сейчас наговорит». Тем более что там оказался известный сочинский предприниматель Дмитрий Богданов. «Бизнесу нужны прибыль и безопасность, а не форумы и институты, которые его поддерживают. Предпринимателей учит жизни чиновник, от бизнеса крайне далекий. Звучит много красивых слов вроде «цифровизации», а на деле ни эффективности, ни прибыли, ни тем более безопасности, — говорит Анастасия Татулова.— Постоянные поборы, штрафы, а поддержка в основном на словах. В итоге экономика все больше уходит в тень со всеми вытекающими последствиями. Вы на нас плюете, говорите, как с убогими, а мы вас ненавидим.

Нет доверия между бизнесом и властью и совершенно непонятно, как эту проблему решить".

Вот такой вывод.

В принципе, официальный ответ на все на это понятен — бизнес передергивать любит, ему выгодно построить из себя пострадавшего. А кто говорил, что будет легко? Сами тоже не без греха и так далее.

Самое интересное заключается в том, что в этом нет никакой сенсации. Подойдите к любому владельцу автосервиса, химчистки или парикмахерской. Он вам такого наговорит — волосы дыбом встанут. Все это давно известно. Сенсация в том, что об этом еще можно говорить открыто. Собственно, в чем отличие форумов в последние два года от того, что было, скажем, лет 10 назад. Тогда об этом говорили повсеместно, спорили, рассуждали, пытались найти решения, недочеты исправить.

Сейчас можно предположить, что от бизнеса больше хотят не критики или вот таких ярких выступлений, а слов благодарности за поддержку и, как приз, возможность высказать ее лично на очередной вечеринке. И еще, конечно, участникам следует ознакомиться с перспективными планами, как власть собирается решать твои, предпринимателя, проблемы. Понятно, что доверия от этого больше не станет. А на ПМЭФ будут приезжать только те, кто со всем согласен. Или же предупредить о том, что могут строго спросить — стенд Генеральной прокуратуры тому подтверждение.

В итоге мы увидим красивую телекартинку о том, как с каждым днем хорошеет наша экономика. Нужно все-таки пытаться слышать друг друга, уважаемые товарищи. Наверное, в этом и был изначально смысл многочисленных инвестиционных и экономических форумов. Мы же не хотим массового ухода граждан в серую зону.

 Признания пресс-секретаря Ельцина: "приходилось часто лукавить"
Россия в течение месяца откажется от доллара
СМИ узнали об отказе Байдена от разговора с Зеленским
Умер режиссер и народный артист России Валерий Лонской
С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии
Самый богатый человек в мире полетит в космос 20 июля
Застрявшее в Суэцком канале судно стало героем детской книжки
В Польше вор украл 591 лотерейный билет, но ничего не выиграл
10 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Успех вакцинации зависит от того, когда сделана прививка Потому что иммунная система в разное время суток работает по-разному.
Кино
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ» Стали известны имена победителей по итогам двух лет
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Заводить детей или нет. 260
сколько стоит качество жизни 125
Второй ребёнок Гарри и Меган. 97
Кодирование, у кого есть опыт? 91
Леди
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись Звезда «Папиных дочек» объявила о расставании с супругом
Дом
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
7 ошибок в оформлении остекленного балкона
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Как справиться со стрессом во время ремонта?
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь