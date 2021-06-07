«От бизнеса хотят не критики, а слов благодарности»

Анастасия Татулова стала в буквально смысле этого слова главным героем ПМЭФ-2021. Можно было бы сказать, что неважно, где бы она выступила со своей, безусловно, исторической речью, однако благодаря именно этой площадке тезисы выступления удалось донести до максимального числа авторитетных адресатов. И это вынуждает говорить, что форум в Санкт-Петербурге еще не растратил окончательно свой потенциал и не превратился в одно из многочисленных витринных мероприятий, светскую тусовку чиновников и правильных предпринимателей, а также возможность президенту сказать «пару ласковых» западным партнерам.
Итак, основатель сети семейных кафе «Андерсон», омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса сходу попросила коллегу Бориса Титова в случае чего вытащить ее из СИЗО, а то «такого она сейчас наговорит». Тем более что там оказался известный сочинский предприниматель Дмитрий Богданов. «Бизнесу нужны прибыль и безопасность, а не форумы и институты, которые его поддерживают. Предпринимателей учит жизни чиновник, от бизнеса крайне далекий. Звучит много красивых слов вроде «цифровизации», а на деле ни эффективности, ни прибыли, ни тем более безопасности, — говорит Анастасия Татулова.— Постоянные поборы, штрафы, а поддержка в основном на словах. В итоге экономика все больше уходит в тень со всеми вытекающими последствиями. Вы на нас плюете, говорите, как с убогими, а мы вас ненавидим.
Нет доверия между бизнесом и властью и совершенно непонятно, как эту проблему решить".
В принципе, официальный ответ на все на это понятен — бизнес передергивать любит, ему выгодно построить из себя пострадавшего. А кто говорил, что будет легко? Сами тоже не без греха и так далее.
Самое интересное заключается в том, что в этом нет никакой сенсации. Подойдите к любому владельцу автосервиса, химчистки или парикмахерской. Он вам такого наговорит — волосы дыбом встанут. Все это давно известно. Сенсация в том, что об этом еще можно говорить открыто. Собственно, в чем отличие форумов в последние два года от того, что было, скажем, лет 10 назад. Тогда об этом говорили повсеместно, спорили, рассуждали, пытались найти решения, недочеты исправить.
Сейчас можно предположить, что от бизнеса больше хотят не критики или вот таких ярких выступлений, а слов благодарности за поддержку и, как приз, возможность высказать ее лично на очередной вечеринке. И еще, конечно, участникам следует ознакомиться с перспективными планами, как власть собирается решать твои, предпринимателя, проблемы. Понятно, что доверия от этого больше не станет. А на ПМЭФ будут приезжать только те, кто со всем согласен. Или же предупредить о том, что могут строго спросить — стенд Генеральной прокуратуры тому подтверждение.
В итоге мы увидим красивую телекартинку о том, как с каждым днем хорошеет наша экономика. Нужно все-таки пытаться слышать друг друга, уважаемые товарищи. Наверное, в этом и был изначально смысл многочисленных инвестиционных и экономических форумов. Мы же не хотим массового ухода граждан в серую зону.