В Российском союзе туриндустрии назвали примерную стоимость вакцинного тура в РФ

«$1,5−2,5 тыс. при нахождении 21 день в России без авиаперелета», — сказал Игнатьев.
Он отметил, что технически турпродукт для вакцинации иностранцев в России готов, но необходимо решить вопрос с въездом таких туристов в страну. «Туроператоры были готовы организовать вакцинные туры еще в начале года, такие запросы регулярно поступали в туристические компании со всего мира. Продукт уже готов, но нужно решить вопросы визовой поддержки и легального въезда для иностранцев, желающих получить российскую вакцину», — добавил Игнатьев.
Поскольку в Европе на сегодня вакцинирован большой процент населения, то, прогнозирует эксперт, прежде всего вакцинные туры могли бы быть интересны жителям стран Азии, включая Индию, Ближнего Востока, например, Ирану, а также станам Африки и Латинской Америки. «Страны Африки и Латинской Америки проявляли большой интерес к такому турпродукту в течение всего срока вакцинации в России, в РСТ поступали такие запросы», — пояснил руководитель РСТ.
Вакцинные туры могут стать хорошей поддержкой для туроператоров в условиях практически нулевого въездного турпотока в страну уже больше года, отметил он. Трехнедельные туры для иностранцев могут способствовать началу его восстановления. «Это сочетание вакцинации с культурной и экскурсионной программой, которую можно сделать очень интересной, захватывая разные регионы России. Другой вариант — двухразовая поездка по неделе, такие запросы тоже есть», — сказал Игнатьев.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Ростуризм готов оперативно совместно с туроператорами заняться организацией туров для вакцинации иностранцев, сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.