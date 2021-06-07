12:27 (мск), источник: ТАСС
Рогозин заявил, что ему лично санкции мешают
Гендиректор госкорпорации также назвал глупыми заявления, что санкции помогают развивать отечественную экономику.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что персональные санкции, введенные против него, мешают ему.
«Санкции мне лично мешают, я с ними никогда не соглашусь», — заявил Рогозин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по теме санкций стран Запада и мерам по минимизации их влияния на политику и экономику РФ.
Глава Роскосмоса напомнил, что против него введены персональные санкции в рамках первых санкционных списков. При этом он подчеркнул, что является спецпредставителем президента России по космическому международному сотрудничеству.
Гендиректор госкорпорации также назвал глупыми заявления, что санкции помогают развивать отечественную экономику. «Это глупые заявления, потому что национальную экономику надо развивать вне зависимости от санкций», — добавил он.
По словам Рогозина, Роскосмос не может запустить некоторые спутники
По словам главы Роскосмоса, на предприятиях находятся спутники, но у них не хватает одной конкретной микросхемы, которая
США начали вводить антироссийские санкции в марте 2014 года, обосновав их необходимость конфликтом на
В первый санкционный список, опубликованный 17 марта 2014 года, вошли 11 человек, в том числе Рогозин, занимавший на тот момент пост