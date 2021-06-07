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17:50 (мск), источник: Ведомости

Минфин исключил введение запрета на расчеты в долларах

При разработке стимулов для перевода валютной ликвидности с доллара на евро введение каких-либо запретов на использование американской валюты в международных расчетах не предусмотрено, сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

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Источник: AP 2021

«Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — заявили в ведомстве.

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В то же время подобный переход в ведомстве назвали «естественным путем». Там пояснили, что к постепенному переходу на другие валюты приводят затруднения в расчетах, вызванные введением санкций в отношении России со стороны США.

Ранее сегодня директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев сообщил, что российские власти разработают стимулы для перевода валютной ликвидности с доллара на евро. По его словам, это необходимо для избежания дальнейших рестрикций и создания более демократичного мира.

3 июня Минфин России сообщил, что с 20 мая этого года доллар исключен из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ): его доля сокращена с 35 до 0%. Заменой ему стали китайский юань и евро «как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России», а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также решений, направленных на «дедолларизацию» экономики России.

4 июня президент России Владимир Путин назвал «серьезным ударом» по доллару как по мировой резервной валюте потенциальный отказ от него нефтяных компаний. В то же время глава государства заявил о нежелании использовать подобный инструмент в «политической возне». На следующий день президент уточнил, что в России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универсального средства расчетов. Он пояснил, что в некоторых случаях страна вынуждена отказываться от него из-за санкций, например, когда Россия не может производить расчеты в данной валюте с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.

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