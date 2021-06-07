Годовая инфляция в России в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась с 5,53% в апреле до 6,02% в мае, следует из данных Росстата. Последний раз годовая инфляция превышала 6% в октябре 2016 года, отмечает «Интерфакс».
Наибольший рост стоимости в мае продемонстрировали продукты питания: за год они подорожали на 7,4%.
Непродовольственные товары подорожали на 6,7%, а услуги стали дороже на 3,3%.
Среди продуктов больше всего подорожали:
При этом цены на помидоры снизились на 8,3%, а огурцы подешевели на 7,9%, указывает Росстат.
Минсельхоз, комментируя данные Росстата, назвал рост цен на овощи традиционным в это время года. Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая, заявило ведомство.
В пятницу Банк России объявит решение об уровне ключевой ставки.
«Сейчас нет сомнений в том, что регулятор повысит ее с текущего уровня 5,00%, продолжив процесс по нормализации денежно-кредитной политики. С учетом текущей динамики инфляции увеличивается вероятность роста ставки сразу на 0,5 процентного пункта, как и на предыдущем заседании ЦБ», — предполагает «БКС Экспресс».
В конце апреля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. — до 5% годовых. В последний раз регулятор повышал ставку сразу на 0,5 п. п. в июле 2014 года.
В мае министр экономического развития Максим Решетников заявил, что годовая инфляция в России вышла на плато, после которого снизится. По его словам, скачки инфляции в начале мая непоказательны, так как на этот период пришлись праздники. «В марте у нас было 5,8%, потом мы спустились. Сейчас мы прогнозируемо чуть-чуть приподнялись и на этом плато мы будем находиться определенное время и колебаться, а дальше пойдет снижение», — сообщил министр, спрогнозировав инфляцию на конец года на уровне 4,3%.