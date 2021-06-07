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21:49 (мск), источник: Forbes

Годовая инфляция в России в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года

Годовая инфляция в России превысила 6% впервые почти за пять лет. Больше всего подорожали продукты питания: за год их стоимость прибавила в цене больше 7%, следует из данных Росстата.

Источник: AP 2021

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась с 5,53% в апреле до 6,02% в мае, следует из данных Росстата. Последний раз годовая инфляция превышала 6% в октябре 2016 года, отмечает «Интерфакс».

Наибольший рост стоимости в мае продемонстрировали продукты питания: за год они подорожали на 7,4%.

Непродовольственные товары подорожали на 6,7%, а услуги стали дороже на 3,3%.

Среди продуктов больше всего подорожали:

  • свекла — на 35,3%;
  • свежая белокочанная капуста — на 25,2%;
  • охлажденное и мороженое куриное мясо — почти на 20%;
  • морковь — на 18,8%;
  • картофель — на 15,4%;
  • лимон — на 12,8%;
  • мороженая рыба — на 12,6%;
  • репчатый лук — на 11,3%.

При этом цены на помидоры снизились на 8,3%, а огурцы подешевели на 7,9%, указывает Росстат.

Минсельхоз, комментируя данные Росстата, назвал рост цен на овощи традиционным в это время года. Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая, заявило ведомство.

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В пятницу Банк России объявит решение об уровне ключевой ставки.

«Сейчас нет сомнений в том, что регулятор повысит ее с текущего уровня 5,00%, продолжив процесс по нормализации денежно-кредитной политики. С учетом текущей динамики инфляции увеличивается вероятность роста ставки сразу на 0,5 процентного пункта, как и на предыдущем заседании ЦБ», — предполагает «БКС Экспресс».

В конце апреля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. — до 5% годовых. В последний раз регулятор повышал ставку сразу на 0,5 п. п. в июле 2014 года.

В мае министр экономического развития Максим Решетников заявил, что годовая инфляция в России вышла на плато, после которого снизится. По его словам, скачки инфляции в начале мая непоказательны, так как на этот период пришлись праздники. «В марте у нас было 5,8%, потом мы спустились. Сейчас мы прогнозируемо чуть-чуть приподнялись и на этом плато мы будем находиться определенное время и колебаться, а дальше пойдет снижение», — сообщил министр, спрогнозировав инфляцию на конец года на уровне 4,3%.

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