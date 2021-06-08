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02:47 (мск), источник: Известия

Всё по местам: Росстат назвал регионы с высокой и низкой безработицей

По данным статистики, больше всего нетрудоустроенных в России на Северном Кавказе, в Тыве и на Алтае.

Источник: РИА Новости

Самый высокий процент безработицы с начала года зафиксирован в кавказских республиках, Тыве и на Алтае. Самый низкий — в ЯНАО, Санкт-Петербурге, Чукотке, Татарстане и Москве. Об этом «Известиям» сообщили в Росстате.

В Минтруде отметили, что в 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемийных показателей, а в 32 — он держится на отметке 98−99%. В целом же по стране по сравнению с пиковым периодом пандемии (август 2020 года) показатель сократился на 1,2 процентного пункта (п.п.): с 6,4% до 5,2%.

Эксперты отмечают, что в проблемном списке не добавилось новых регионов — это говорит о том, что субъектах-аутсайдерах сложности с трудоустройством носят постоянный характер.

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Вышли на уровень

Как сообщили «Известиям» в Росстате, самый высокий уровень безработицы в среднем за февраль-апрель этого года зафиксирован в Ингушетии — здесь она составляет 32,2%. Следом идут Тыва — 20,4% и Чечня — 18,1%. Четвертое и пятое места занимают Дагестан — 16,4% и Республика Алтай — 14,7%.

В 2020 году в пик коронавируса (июнь-август) на лидирующих позициях по нетрудоустройству также была Ингушетия (30,7%), Тыва (22,3%), Чечня (21,7%), Северная Осетия — Алания (16,3%) и Дагестан (16,1%).

Самый низкий уровень безработицы в этом году отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%. Далее идут Санкт-Петербург и Чукотка — 2,5%. Четвертое и пятое места занимают Татарстан — 2,8% и Москва — 3%. За ними ХМАО — 3% и Хабаровский край — 3,4%.

При этом в пиковый период прошлого года самый низкий уровень безработицы наблюдался также в ЯНАО (2,5%), следом за ним шла Москва (2,7%), ХМАО — Югра (3,2%), Санкт-Петербург (3,6%) и Камчатский край (3,6%).

По данным на апрель, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30−34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего в возрасте 15−19 лет.

— Росстат рассчитывает уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее критериям безработным считается тот, кто не имеет работы в момент исследования, ищет ее и готов приступить к ней со следующей недели, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Также там уточнили, что наряду с понятием «безработный» по классификации Международной организации труда (МОТ), существует и более узкое его определение, связанное с деятельностью центров занятости. Если человек зарегистрировался в них, он считается официальным безработным.

Уровень безработицы по МОТ всегда выше уровня официальной безработицы, регистрируемого в центрах занятости, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что уровень безработицы в отдельных регионах существенно различается.

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— Это зависит, как от структуры экономики каждого субъекта России, так и от социально-демографических факторов. В 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемических показателей, в 32 — уровень выполнения держится на отметке 98−99%, в 21 — восстановление рынка труда происходит согласно прогнозу, а 12 субъектов находятся на особом контроле у Минтруда, там ситуация сложная, предстоит корректировка принятых программ по восстановлению рынка труда, — отметили в министерстве.

Корректировка программ ведется со службами занятости, финансово-экономическим блоком и работодателями на региональном уровне, пояснили в пресс-службе Минтруда. При этом в ведомстве подчеркнули, что поставленная президентом задача — восстановление рынка труда к допандемическим показателям — будет выполнена до конца года.

— Пика мы достигли в августе 2020 года. Тогда в целом по стране уровень безработицы составлял 6,4%. Статистика последних месяцев говорит об устойчивом его снижении. Так, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в апреле снизился еще на 0,2 п.п. — с 5,4% до 5,2%. Общая безработица по сравнению с пиковым периодом пандемии сократилась на 1,2 п.п., — сообщили в министерстве.

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Резервы есть

Доктор экономических наук, профессор РАН Александр Широв считает данные статистики закономерными.

— Высокая безработица в названных в статистике регионах обусловлена качеством структуры рабочих мест. Есть такое понятие — «структурная безработица». В республиках Северного Кавказа как раз такая ситуация. Качественных рабочих мест мало, и, соответственно, есть высокий уровень нелегальной занятости, — пояснил эксперт.

Большое количество безработных в возрасте 30−34 лет эксперт объяснил тем, что это уже немолодые люди, которые работали где-то и понимают, что им нужно сейчас. С другой стороны, это могут быть последствия пандемии, отметил экономист.

— Это говорит о том, что резервы занятости в России есть. Ведь это наиболее трудоспособный возраст, — подчеркнул эксперт.

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С этим мнением согласен экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

— Так уже продолжается очень давно. В республиках Северного Кавказа высокий уровень безработицы связан с высокой рождаемостью, соответственно, с нехваткой хороших рабочих мест. Если говорить о том, где самая низкая безработица, то это самые развитые регионы России, в которых, во-первых, хорошая ситуация с рынком труда, во-вторых, выплаты по безработице там недостаточно высоки, чтобы стимулировать людей регистрироваться в этом статусе, — пояснил «Известиям» эксперт.

Руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина также отметила, что улучшение показателей наблюдается в первую очередь в крупных городах и наиболее развитых регионах.

— Отметим, что мы не увидели в списке аутсайдеров новых территорий. Кризис ухудшил ситуацию там, где высокий уровень безработицы стал уже хронической проблемой, — пояснила она «Известиям».

По ее словам, в 2020 году значительное внимание уделялось поддержке нетрудоустроенных граждан. Были увеличены максимальная и минимальная величины пособия по безработице, повышена эффективность деятельности служб занятости населения.

Как ни странно, отчасти это стало и причиной роста безработицы во многих регионах, отметила эксперт.

Большое количество нетрудоустроенных в категории от 30 до 34 лет может быть связано с сезонным фактором, уверена эксперт. Кроме того, эта возрастная группа — одна из самых многочисленных, как по абсолютным значениям, так и по удельному весу в общем числе безработных. Поэтому она и оказывается в числе аутсайдеров, отметила эксперт.

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