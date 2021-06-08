02:47 (мск), источник: Известия
Всё по местам: Росстат назвал регионы с высокой и низкой безработицей
По данным статистики, больше всего нетрудоустроенных в России на Северном Кавказе, в Тыве и на Алтае.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Самый высокий процент безработицы с начала года зафиксирован в кавказских республиках, Тыве и на Алтае. Самый низкий — в ЯНАО,
В Минтруде отметили, что в 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемийных показателей, а в 32 — он держится на отметке 98−99%. В целом же по стране по сравнению с пиковым периодом пандемии (август 2020 года) показатель сократился на 1,2 процентного пункта (п.п.): с 6,4% до 5,2%.
Эксперты отмечают, что в проблемном списке не добавилось новых регионов — это говорит о том, что
Как сообщили «Известиям» в Росстате, самый высокий уровень безработицы в среднем за
В 2020 году в пик коронавируса (июнь-август) на лидирующих позициях по нетрудоустройству также была Ингушетия (30,7%), Тыва (22,3%), Чечня (21,7%), Северная Осетия — Алания (16,3%) и Дагестан (16,1%).
Самый низкий уровень безработицы в этом году отмечен в
При этом в пиковый период прошлого года самый низкий уровень безработицы наблюдался также в ЯНАО (2,5%), следом за ним шла Москва (2,7%), ХМАО — Югра (3,2%),
По данным на апрель, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30−34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего в возрасте 15−19 лет.
— Росстат рассчитывает уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее критериям безработным считается тот, кто не имеет работы в момент исследования, ищет ее и готов приступить к ней со следующей недели, — пояснили «Известиям» в
Также там уточнили, что наряду с понятием «безработный» по классификации Международной организации труда (МОТ), существует и более узкое его определение, связанное с деятельностью центров занятости. Если человек зарегистрировался в них, он считается официальным безработным.
В
— Это зависит, как от структуры экономики каждого субъекта России, так и от
Корректировка программ ведется со службами занятости,
— Пика мы достигли в августе 2020 года. Тогда в целом по стране уровень безработицы составлял 6,4%. Статистика последних месяцев говорит об устойчивом его снижении. Так, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в апреле снизился еще на 0,2 п.п. — с 5,4% до 5,2%. Общая безработица по сравнению с пиковым периодом пандемии сократилась на 1,2 п.п., — сообщили в министерстве.
Доктор экономических наук, профессор РАН Александр Широв считает данные статистики закономерными.
— Высокая безработица в названных в статистике регионах обусловлена качеством структуры рабочих мест. Есть такое понятие — «структурная безработица». В республиках Северного Кавказа как раз такая ситуация. Качественных рабочих мест мало, и, соответственно, есть высокий уровень нелегальной занятости, — пояснил эксперт.
Большое количество безработных в возрасте 30−34 лет эксперт объяснил тем, что это уже немолодые люди, которые работали
— Это говорит о том, что резервы занятости в России есть. Ведь это наиболее трудоспособный возраст, — подчеркнул эксперт.
С этим мнением согласен экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
— Так уже продолжается очень давно. В республиках Северного Кавказа высокий уровень безработицы связан с высокой рождаемостью, соответственно, с нехваткой хороших рабочих мест. Если говорить о том, где самая низкая безработица, то это самые развитые регионы России, в которых,
Руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина также отметила, что улучшение показателей наблюдается в первую очередь в крупных городах и наиболее развитых регионах.
— Отметим, что мы не увидели в списке аутсайдеров новых территорий. Кризис ухудшил ситуацию там, где высокий уровень безработицы стал уже хронической проблемой, — пояснила она «Известиям».
По ее словам, в 2020 году значительное внимание уделялось поддержке нетрудоустроенных граждан. Были увеличены максимальная и минимальная величины пособия по безработице, повышена эффективность деятельности служб занятости населения.
Большое количество нетрудоустроенных в категории от 30 до 34 лет может быть связано с сезонным фактором, уверена эксперт. Кроме того, эта возрастная группа — одна из самых многочисленных, как по абсолютным значениям, так и по удельному весу в общем числе безработных. Поэтому она и оказывается в числе аутсайдеров, отметила эксперт.