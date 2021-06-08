Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
10Портрет Гагарина из роз и Венера Милосская из кредиток
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
03:38 (мск), источник: Известия

Золотая пора: дедолларизация может обогатить инвесторов в драгметалл

Скорее всего, средства ФНБ уже были переведены в золото, но в перспективе закупки продолжатся.

ЦБ: $ 72.9294   -0.34 € 88.6530   -0.10 ММВБ: $ 72.8100   +0.01 € 88.7825   +0.23
Источник: Reuters

Фонд национального благосостояния в течение месяца полностью откажется от доллара, доля которого составляла 35% в структуре активов ФНБ.

Читайте также
Сделано в России: отечественные товары, покорившие мир

Долларовая часть резервов российской казны перетечет в евро, юань и золото, доля которого составит 20% от объема всего фонда. Производимая во имя дедолларизации экономики, эта реформа может иметь еще одно последствие — резкий рост спроса на золото. Для пополнения ФНБ драгоценным металлом нужно будет купить десятки миллионов тройских унций, или тысячи тонн.

За месяц провернуть такую операцию невозможно, но, как отмечают эксперты, большая часть золота уже была закуплена. В любом случае переориентация ФНБ — хорошая новость для драгметалла и тех, кто хочет в него вложиться. Подробности — в материале «Известий».

Россия активно увеличивала свой золотой запас на протяжении последних 12 лет. Если в 2008 году в закромах ЦБ находилось только 400 т золота, то к маю 2021 году запас приблизился к 2,3 тыс. т.

По этому показателю РФ вышла на пятое место в мире после США, Германии, Италии и Франции. Впрочем, доля золота в российских резервах значительно ниже, чем у этих четырех стран.

Фонд национального благосостояния (технически являющийся частью международных резервов России) давно взял курс на снижение доли доллара среди своих активов. Золото стало одним из наиболее интересных вариантов вложения, поскольку за последние 15 лет оно показало лучшую динамику по сравнению с любой из альтернативных доллару валют — его котировки выросли почти в шесть раз. Как объяснили в Минфине по следам объявленного 3 июня решения о дедолларизации ФНБ, золото призвано защитить фонд от инфляционных рисков.

Впрочем, некоторые сомнения вызывает техническая сторона вопроса. На данный момент в ФНБ находится $183 млрд. Для перекладывания 20% этой суммы в золото государству придется купить сотни тонн металла.

Золото от TradingView

Аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков в интервью «Известиям» выразил сомнение, что эта операция может быть проведена в такие короткие сроки.

— Чтобы переложить 20% денежных средств ФНБ, потребуется примерно 20 млн тройских унций золота по текущим ценам. В России добывается около 4 млн унций золота в год. То есть потребуется не менее пяти лет, чтобы осуществить такую операцию. Если же потребуется только 20% накопленных долларов в ФНБ переложить в золото, то это можно осуществить за год.

Операция по большей части уже проведена и валюта с золотом закуплены, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

— По всей видимости, управляющие ФНБ уже успели загодя избавиться от всех или от большей части наших «лишних» долларовых резервов, а возможно, что на высвободившиеся средства уже закуплены не только валюты из альтернативной корзины (евро, юань и прочие), но и все нужные ФНБ объемы золота. Во всяком случае, поступить так было разумно, такова общемировая практика, не спешить предупреждать рынки о своих инвестиционных намерениях, как раз чтобы не провоцировать невыгодные при закупках всплески цен раньше времени.

Читайте также
Россия откажется от долларов в ФНБ. Что это значит и к чему приведет?

По его словам, косвенным подтверждением того, что именно так и обстоят дела, можно считать уже состоявшийся майский рост котировок золота от отметки в $1770 за унцию до уже практически $1920. Возможно, именно действия Минфина России и послужили одним из рычагов такого мощного подъема рыночных мировых цен на золото наряду с интересом частных фондов и простых инвесторов защитить свои активы на фоне раскручивающейся инфляции, от которой в США и Западной Европе уже отвыкли.

— Инфляция в России — как минимум наполовину импортированное явление. Только бытовая техника и другие товары долгосрочного пользования подорожали за год более чем на 15% в среднем по североамериканским штатам. Так же быстро подорожала недвижимость, в столичном округе Колумбия рост свыше 50%, а некоторые позиции древесины для производства мебели добавили в цене до 70%. И это только цветочки, а на подходе ягодки — влияние на себестоимость любого производства цен на металлы, где только по железные руде прибавка в 2,2 раза, по меди — 70% по сравнению с январем 2020-го. Чтобы уйти от инфляционной спирали, большинство мировых инвесторов вкладывается теперь активнее именно в золото, хотя и этот актив движется неоднозначно.

Даже если сейчас золото уже закуплено, в будущем на него всё равно придется потратиться. В 2020 году из ФНБ особых трат не было (из-за чего разгорелось немало споров), но и пополниться он не смог. Золото, к слову, прошлой весной активно экспортировали, чтобы закрыть дыру, образовавшуюся из-за падения цен на нефть. Но по итогам 2021 года объем ФНБ вновь вырастет.

Читайте также
В ЦБ дали совет россиянам по хранению сбережений

Нефть торгуется дороже цены отсечения — в диапазоне $60−65 — и в отсутствие форс-мажора вряд ли упадет сильно ниже этих отметок. Экспорт нефти в физическом выражении, правда, меньше, чем в прошлые годы, из-за ограничений ОПЕК+, но сумма всё равно выйдет приличная. Это значит, что ФНБ пополнится золотом на миллиарды долларов.

— Если ФНБ будет постоянно покупать золото в на внутреннем рынке, то это окажет существенную поддержку золотодобывающей промышленности России. Вообще в текущем году центральные банки многих стран заинтересовались идеей увеличения доли золота в золотовалютных резервах с целью увеличения финансовой стабильности на фоне роста долга государств в мире и эмиссии денег в мире, — отметил Айрат Халиков.

Золота на мировом рынке вполне достаточно, но Россия едва ли будет покупать драгоценный металл по пиковым ценам, уверен руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

— В России добывается более 400 т золота в год, и добыча всё время увеличивается. Мы уже на третьем месте в мире по добыче и на первом по разведанным запасам, в ближайшее время начнется разработка еще нескольких перспективных месторождений. Кроме, того фонд ФНБ будет пополнятся не только золотом, но и платиной и серебром. Так что ни на мировых ценах на золото, ни на его цене на внутреннем рынке перевод в золото 20% ФНБ существенно не скажется.

В то же время существуют и другие факторы, влияющие на цену драгоценного металла, так что для простых инвесторов вложение средств в золото является разумным решением, считает Верников. Впрочем, с покупкой, возможно, стоит обождать.

— Старая поговорка гласит, что золото надо покупать всегда! Другой вопрос, что цены ощутимо выросли от локального минимума $1680 и сейчас с технической точки зрения на мировом рынке, который весьма спекулятивен, вполне возможна коррекция вниз. И еще один вопрос — какую долю оно должно составлять в инвестициях? Мне кажется разумным решением около 20% личных накоплений держать в золоте или золотых монетах или в акциях компаний, которые добывают золото.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Удержать марку: «Почта России» создает бренд для продажи мяса и пива
Давят на жало: на юге Башкирии массово гибнут пчелы
Столтенберг обсудил с Байденом двойственный подход к России
В УЕФА прокомментировали скандал с экипировкой сборной Украины
Инфляция в России в мае побила рекорд почти за пять лет
Как математик взломал лотерею и выиграл 14 раз, не нарушая закон
Брат Шумахера призвал отстранить российского гонщика «Формулы-1»
МВД утвердило порядок отправки граждан в вытрезвители
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Горячие темы на Авто
Россия токсичная страна..? 254
поздравления 200
В какой банк теперь податься??? 191
Обслуживание кондиционера 112
Кино
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ» Стали известны имена победителей по итогам двух лет
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Дети
25-летний Павел Табаков впервые стал отцом У актера родилась дочь
Леди
Что Хелена Бонем Картер и другие звезды надели на премию BAFTA Знаменитости вышли на красную дорожку в Лондоне
Дом
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
7 ошибок в оформлении остекленного балкона
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Как справиться со стрессом во время ремонта?
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь