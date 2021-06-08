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11:25 (мск), источник: Ведомости

Авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря

На возросшем потоке туристов заработает частный сектор.

Источник: AP 2021

Российские авиакомпании заявили рекордное количество рейсов на курорты Черного моря, а также в Калининград и Санкт-Петербург летом этого года, следует из данных аэропортовых операторов, с которыми ознакомились «Ведомости».

По этим направлениям будет в среднем в 2−3 раза больше рейсов, чем летом 2019 г. При том что и в «доковидный» авиакомпании ставили рекорды по числу перевезенных пассажиров.

Из крупнейшего столичного аэропорта «Шереметьево» количество рейсов в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи (и обратно) вырастет в 1,5−2 раза в сравнении с июнем — августом 2019 г., в Калининград — на 11%. По этим пяти направлениям (и обратно) за три летних месяца из «Шереметьево» слетают 2,6 млн пассажиров, прогнозируют в пресс-службе аэропорта.

«Основной фактор роста перевозок — сохранение ограничений на международных направлениях, включая традиционно популярные у россиян Турцию, Египет, Европу», — говорит представитель хаба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из «Домодедово» рейсы на юг и в Калининград этим летом будут выполнять на 90% чаще, чем в 2019 г., сообщила пресс-служба аэропорта. Так, в Сочи перевозчики будут летать 170 раз в неделю (против 80 в 2019 г.), в Симферополь — 193 (было 125 рейсов), в Геленджик — 53 (было 10 рейсов), в Анапу — 87 (2019 г. — 59 рейсов). Даже в прохладный Калининград будет выполняться 77 рейсов в неделю, тогда как в 2019 г. на этот берег Балтики производилось 25 рейсов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в региональных аэропортах.

Например, почти по всем аэропортам холдинга «Аэропорты регионов» — Екатеринбург, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Самара, Саратов — наблюдается рост рейсов на юг в 1,5−2 раза, сообщил представитель холдинга. По некоторым направлениям наблюдаются аномальные скачки — из Самары в Анапу будет выполняться восемь рейсов в неделю против одного в 2019 г.

По прогнозу холдинга «Аэродинамика» (объединяет аэропорты Краснодара, Анапы, Сочи и Владивостока), по трем курортным городам поток рейсов вырастет в 1,5 раза — до 1914 в неделю. В «Пулково» не смогли дать прогноз по загрузке на лето, представитель аэропорта сообщил об увеличении интенсивности полетов с мая по начало июня на 95%.

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А продавать турпакеты на грузопассажирские рейсы (организованные для вывоза туристов и перевозок спецлиц, например дипломатов) Росавиация и Ростуризм запретили в конце прошлой недели. «S7 Airlines видит возросший интерес к межрегиональным маршрутам по России. Конечно, во многом это связано с ростом внутреннего туризма», — сообщила пресс-секретарь S7 Ирина Дунькова. По ее словам, загрузка этих рейсов будет на уровне более 90%.

Летняя программа «Аэрофлота» также существенно интенсивнее, чем в 2019 г., сообщил «Ведомостям» представитель перевозчика Михаил Демин. «Мы ожидаем существенный рост — более чем в два раза — пассажиропотока по южным направлениям. Загрузка на рейсах традиционно превышает 80%», — добавил он.

Директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев соглашается, что загрузка этих рейсов будет довольно высокой, но авиакомпании все равно не смогут на них заработать слишком много: «Из-за избытка предложения тариф на этих рейсах довольно низкий». Еще одна проблема наплыва такого количества туристов на юг — недостаток лицензированного гостиничного фонда, добавляет эксперт.

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«Тем, кто привык покупать пакетные туры, которые включают перевозку, гостиницу, сервис, предложения может быть недостаточно. Но частный рынок жилья — гостевые домики в стиле 90-х гг. прошлого столетия, частные дома, которые полностью в сером секторе, сдача в аренду квартир — развивается гораздо быстрее. Там сложностей быть не должно. В этой ситуации заработают те, чье предложение дефицитное — аэропорты, поставщики авиатоплива, другие сервисные службы, крупные гостиницы на побережье получат свое. “Частники” в июне пока не очень загружены, основной поток начнется в июле-августе», — прогнозирует Пантелеев.

«Места хватит всем туристам», — считает эксперт школы для отельеров Libra Hospitality School Анастасия Крумина. Гостиницы срочно строят новые корпуса, уплотняют номера, сдают жилье в наполовину отремонтированных зданиях, говорит она. С Круминой соглашается Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), по ее словам, нельзя говорить о том, что мест в гостиницах на Черноморском побережье нет. В первую очередь закрылись продажи в дорогих объектах «4−5 звезд», пользующихся высоким спросом у туристов, указывает Ломидзе. Весь вопрос в том, что оставшиеся места у туристов не пользуются спросом, объясняет представитель АТОР:

Вакантными остались номера в бюджетных заведениях и заведениях среднего ценового уровня, где стоимость на койко-место сильно завышена и не соответствует предложенному уровню обслуживания, в результате туристы не хотят останавливаться в таких заведениях.

«Наш курорт заполнен на уровне 2019 г., показатель по загрузке в июле — августе будет на уровне 95%, а в сентябре — на уровне 94%», — говорит Самвел Саруханян, генеральный директор Mriya Resort & SPA (Ялта). «Спрос на проживание в Крыму в этом году выше на 40−50%, чем в прошлом году», — добавляет он. При этом средств размещения становится больше, но они не успевают за растущим спросом, по этой причине остается высокой туристическая нагрузка на частный сектор, отмечает Саруханян. При этом, по словам Круминой, в этом году сезон будет более длительным, с мая по ноябрь, многие туристы показали готовность приехать на курорт еще до начала пляжного сезона или уже ближе к его завершению.

Анастасия Львова, Вера Кузьмина

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