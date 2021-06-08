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05:21 (мск), источник: РБК

Профсоюзы попросили Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и член Госсовета Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Письмо опубликовано на сайте ФНПР.

Источник: Reuters

В обращении к главе государства говорится, что на данный момент российское правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, и не представило своего варианта для обсуждения.

По мнению Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения Путина о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение нескольких тысяч пенсионеров.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в письме.

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Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует с января 2016 года. Вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам предложил в октябре прошлого года руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов во время совещания с главой государства.

В декабре Путин говорил, что главным условием для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам является бюджетная обеспеченность. Президент отметил, что в сегодняшних условиях, особенно во времена пандемии и падения доходов, индексация крайне важна. В январе глава государства дал кабинету министров соответствующее поручение.

В апреле в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Авторы документа предложили ввести перерасчет с 2022 года, для чего, по их подсчетам, дополнительно потребуются ₽400 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что власти пока не принимали решений насчет индексации пенсий работающим. «Правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось», — сказал он.

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