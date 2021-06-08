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13:10 (мск), источник: Forbes

Биткоин подешевел на 12% за сутки

Биткоин в ходе торгов за последние сутки падал на 12%. Стоимость криптовалюты опустилась примерно до $32 000 — еще в середине апреля она стоила вдвое больше.

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Источник: AP 2021

Стоимость биткоина в ходе торгов 8 июня опускалась до $32 279,52 на минимуме, следует из данных криптовалютной биржи CoinMarketCap. На пике за сутки биткоин стоил $36 744,22 — то есть криптовалюта подешевела за день на 12%. К 12:18 мск биткоин немного отыграл потери — поднялся до $32 924, падение составляло примерно 9%. Капитализация биткоина сократилась до $615,7 млрд.

Биткоин от TradingView

Примерно такое же падение биткоина показывает и статистика портала CoinDesk. Согласно его данным, на пике за сутки биткоин поднимался до $36 777,6, а на минимуме опускался до $32 211,14 — падение за день на 12,4%. Индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index падал в течение дня на 10%, указало агентство.

За полтора месяца биткоин подешевел почти вдвое.
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14 апреля криптовалюта достигла исторического рекорда, достигнув $64 501,58, но затем стала в основном падать, следует из данных CoinMarketCap. Судя по данным площадки, биткоин не стоил меньше $33 000 с 1 февраля.

Коррекция биткоина может быть связана с намерением властей США ужесточить правила обращения криптовалют на территории страны, прокомментировал Forbes руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. «В первую очередь это будет касаться деанонимизации транзакций, что может нанести удар по популярности биткоина как криптовалюты для анонимных платежей. Однако на ключевых площадках, которые соответствуют требованиям регуляторов в части верификации своих клиентов, данные новости и ужесточения вряд ли отразятся», — отметил Мазур. Он добавил, что биткоин сдержанно отреагировал на сообщения из США и в ближайшее время может вернуться в диапазон $35 000−40 000.

Если же биткоин закрепится ниже $30 000, то можно говорить о начале медвежьей коррекции с целями на уровнях $20 000−25 000. Однако снижение биткоина до таких уровней, скорее всего, приведет к набору длинных позиций по активу и резкому восстановлению пары BTC/USD [биткоин/доллар США] выше $30 000.
Юрий Мазур
руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker

Bloomberg допускает, что к падению биткоина привело недавнее заявление замдиректора ФБР о том, что США вернули практически всю сумму выкупа, которую компания Colonial Pipeline заплатила хакерам, чтобы возобновить поставки нефти по своему нефтепроводу. ФБР заявила, что смогла получить доступ к криптокошельку хакерской группировки DarkSide, которая, по версии ФБР, стоит за атакой на Colonial Pipeline, и извлечь из него деньги.

То обстоятельство, что следствие смогло «отследить неотслеживаемое», подрывает веру в биткоин как свободный от контроля правительства актив, заявил Bloomberg старший рыночный аналитик компании Oanda Джеффри Холли.

Биткоин дешевеет в том числе из-за нажима властей Китая на майнинг криптовалюты и торги, отметил CoinDesk. «Китай продолжает давить на криптовалюты запретами на майнинг, которые вымывают с самой популярной медиаплатформы Weibo аккаунты лидеров мнений в области криптовалют. Это указывает на сжимающуюся петлю вокруг криптовалюты в материковой части [Китая]», — заявил порталу управляющий партнер гонконгской инвестиционной компании Kenetic Capital Джехан Чу.

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Ринат Таиров, Михаил Кузнецов

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