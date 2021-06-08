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17:47 (мск), источник: Коммерсантъ

ТАСС: правительство поддержало законопроект об обязанности жильцов соблюдать тишину ночью

Российское правительство поддерживает законопроект, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время, при условии его доработки. Об этом говорится в отзыве кабинета министров, с которым ознакомилось ТАСС. На федеральном уровне «закона о тишине» сейчас не существует, в связи с чем регионы принимают собственные нормативные акты, определяющие время, когда шуметь в домах нельзя.

Источник: Reuters
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«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — говорится в отзыве. В заключении указывается, что инициативу концептуально поддержали Минстрой, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор. Государственно-правовое управление президента России поддержало позицию кабинета министров.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов-единороссов в мае 2020 года. Депутаты отмечают, что часть положений «требует более глубокой проработки», так как в большинстве случаев конфликтные ситуации носят индивидуальный характер.

Планируется дополнить Жилищный кодекс РФ новой статьей, согласно которой «собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными» в принадлежащее ему помещение.

Среди прочего собственник должен «обеспечить соблюдение тишины в ночное время».

Согласно инициативе, время, в течение которого не допускается шум, устанавливается законом субъекта РФ.

Нарушением предлагается считать «совершение действий, в результате которых звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении, явно слышны за пределами этого помещения, или вибрация, источник которой находится в жилом или нежилом помещении, явно ощущается за его пределами».

Предлагается не считать нарушением тишины звуки «обычной жизнедеятельности человека», например, плач ребенка, шаги при ходьбе, шум воды в трубах, а также спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, жильцов обяжут уведомлять соседей о проведении ремонтных работ. Размер штрафов за нарушение прав соседей пока окончательно не определен.

Госдума сегодня, 8 июня, рассмотрит законопроект, который обяжет собственников жилья тщательно следить за своими арендаторами. Предполагается, что собственник изначально в договоре должен указать все условия. Например, несколько жалоб от соседей — и с арендатором расторгается договор. Такие угрозы должны заставить людей в принципе не нарушать порядок. Но если они все-таки систематически шумят, то соседям придется зафиксировать эти нарушения. Однако как именно, в законопроекте не определено, так же как и размер штрафов для собственников, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

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