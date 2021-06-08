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19:15 (мск), источник: Life.ru

Замглавы «Роскосмоса» по строительству может стать выпускница академии Генштаба

Новым заместителем генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по строительству станет 34-летняя Татьяна Андреева-Янская. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к госкорпорации.

Источник: Роскосмос

По данным издания, кандидатура Андреевой-Янской будет одобрена в ходе заседания наблюдательного совета организации, запланированного на 9 июня. Сейчас она занимает должность исполнительного директора госкорпорации по капстроительству и техническому вооружению.

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Андреева-Янская окончила МФЮА, Финансовый университет при правительстве, РАНХиГС и Академию Генштаба. В «Роскосмос» она пришла в 2017 году из Минстроя России, где занимала пост заместителя начальника отдела экономики строительства и ведущего советника департамента финансов.

Ранее должность заместителя по строительству покинул 54-летний Юрий Росляк. О причинах кадровых перестановок не сообщалось.

Лайф сообщал, что в Амурской области возбудили новые уголовные дела по миллионным махинациям на космодроме Восточный. В одном из них речь идёт о превышении должностных полномочий, а в другом — о мошенничестве в особо крупных размерах. При этом оба протокола касаются строительства на объекте.

А в октябре прошлого года сообщалось, что руководителя космодрома Восточный и одновременно директора одноимённого космического центра филиала ЦЭНКИ Романа Бобкова арестовали и заключили под стражу на два месяца по подозрению в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями. Предполагаемый ущерб от совершённого преступления составлял полмиллиарда рублей.

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