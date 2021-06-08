19:15 (мск), источник: Life.ru
Замглавы «Роскосмоса» по строительству может стать выпускница академии Генштаба
Новым заместителем генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по строительству станет 34-летняя Татьяна
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По данным издания, кандидатура
Ранее должность заместителя по строительству покинул 54-летний Юрий Росляк. О причинах кадровых перестановок не сообщалось.
Лайф сообщал, что в Амурской области возбудили новые уголовные дела по миллионным махинациям на космодроме Восточный. В одном из них речь идёт о превышении должностных полномочий, а в другом — о мошенничестве в особо крупных размерах. При этом оба протокола касаются строительства на объекте.
А в октябре прошлого года сообщалось, что руководителя космодрома Восточный и одновременно директора одноимённого космического центра филиала ЦЭНКИ Романа Бобкова арестовали и заключили под стражу на два месяца по подозрению в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями. Предполагаемый ущерб от совершённого преступления составлял полмиллиарда рублей.