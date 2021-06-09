Мировую экономику ждет ускоренный и неравномерный рост

Мировая экономика восстанавливается, но крайне неравномерно, говорится в новом докладе Всемирного банка. В организации ждут, что совокупный экономический рост в мире в этом году составит 5,6% — это самое сильное восстановление после рецессии за последние 80 лет (в прошлом году глобальный ВВП сократился на 3,5%).
К 2022 году, когда прирост мирового ВВП замедлится до 4,3%, показатель по-прежнему будет отставать примерно на 2% от прогнозов до пандемии, 90% развитых экономик его превысят, но среди развивающихся стран таковых будет лишь треть. В то же время в ВБ отмечают существенные риски для реализации такого прогноза, связанные с новыми волнами (спровоцированными, к примеру, новыми штаммами вируса) и неравномерностью обеспечения доступа к вакцинам.
В развитых экономиках рост составит 5,4% в этом году (плюс 2,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим прогнозом) и 4% — в 2022 году (плюс 0,5 п. п.). В том числе в США на фоне утверждения антикризисного пакета помощи и планов по наращиванию госрасходов рост ВВП ускорится до 6,8%, но уже в следующем году его прирост замедлится до 4,2% (а в 2023 году — до 2,3%).
В зоне евро восстановление будет более умеренным и с обратной динамикой — на 4,2% в этом году и на 4,4% в следующем. Среди развивающихся стран самые высокие темпы восстановления ожидаются в Китае — 8,5% в 2021 году с замедлением до 5,4% в 2022 году.
В России рост, по оценке ВБ, составит 3,2% в оба года (плюс 0,6 п. п. и 0,2 п. п. к предыдущему прогнозу), в Турции — 5% и 4,5%, в Бразилии — 4,5% и 2,5%, в Саудовской Аравии — 2,4% и 3,3% (в ВБ исходят из того, что средняя цена на нефть в этом году составит $50,3 за баррель).
Ускорение мировой инфляции продолжится до конца этого года, но в большинстве стран она останется в рамках целевых коридоров, полагают во Всемирном банке.
Одним из факторов, вызывающих рост цен, является резкое ускорение стоимости сырья, при этом в развивающихся странах (основных поставщиках сырьевых товаров) вызываемая этим инфляция будет ограничивать возможности центробанков по поддержке экономики.
Еще одним риском для многих стран является рост долговой нагрузки, он может подорвать их финансовую стабильность, хотя пока финансовые условия, несмотря на некоторый рост требуемой доходности по американским гособлигациям, остаются благоприятными, отмечают в банке.
По данным Института международных финансов (IIF), в среднем развивающиеся страны в прошлом году нарастили фискальные дефициты примерно вдвое — за счет и спада налоговых поступлений, и роста расходов на помощь своим экономикам.
Напомним, участники ПМЭФ на прошлой неделе обсуждали рост инфляции в контексте рисков перехода к стагфляции — одновременного сочетания стагнации и роста цен — и отмечали, что развитие ситуации зависит от того, насколько устойчивым будет тренд на повышение инфляции. Напомним, в зоне евро в апреле показатель роста потребцен достиг 2%, что было крайне сложно представить до пандемии, а в США и вовсе подскочил до 4,2%.
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