00:59 (мск), источник: Известия
Ушли на базу: в ГД предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч
Необходимые для этого 18 трлн рублей — неподъемная сумма для бюджета, отмечают экономисты.
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В России предлагают ввести безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей. С такой инициативой к правительству намерены обратиться депутаты Госдумы.
По расчетам фракции «Справедливая Россия», ежегодно на это потребуется выделять до 18 трлн рублей. Их коллеги в парламенте согласны, выплаты нужны, но отмечают, что необходимо четко рассчитать план финансирования.
В экспертном сообществе считают, что такие расходы пока невозможно реализовать
Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства. Средства начисляются всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.
В «Справедливой России» (СР) готовят проект о введении безусловного базового дохода для каждого россиянина, сообщил «Известиям» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин. По инициативе президента семьи с детьми уже несколько раз получили во время пандемии денежную поддержку. СР считает, что именно с этой категории стоит начать введение безусловного базового дохода. Соответствующий проект уже внесен в Госдуму. Документ предполагает ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.
Осенью фракция также планирует направить в правительство инициативу о распространении безусловного базового дохода на всех россиян. Если проект будет принят, то ежегодно на его реализацию потребуется выделять около 18 трлн рублей. Для покрытия этих расходов властям необходимо активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий, считает депутат.
— До конца года этот проект будет внесен в правительство, а затем в Госдуму. Перед этим мы посоветуемся с обществом и экспертными группами, чтобы расчеты были корректными. Инициатива уже проходит через серьезные публичные обсуждения. Как раз сейчас мы этим занимаемся, — сказал Олег Шеин.
Сейчас восстановление российской экономики идет хорошими темпами, считают в Минэкономразвития. Рост ВВП по итогам мая будет аномально высоким, спрогнозировал в интервью «Известиям» глава ведомства Максим Решетников. Показатель, по его словам, за апрель уже вырос на 10,7%. Впрочем, министр отметил, что лучше всё же сравнивать темпы с уровнем 2019 года.
Снижение ВВП России в 2020-м составило 3,1%, согласно первой оценке Росстата. Минэк ранее предполагал падение на 3,9%. Мировой ВВП в 2020 году при этом снизился примерно на 4,3% — это самое резкое сокращение производства со времен Великой депрессии.
Чтобы предложение не оказалось популистским в преддверии выборов, инициаторы должны подготовить расчет расходов, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»).
По мнению депутата, инициативу в лучшем случае получится реализовать только после 2023 года. Сумма ежемесячных выплат должна быть сопоставима с минимальным размером оплаты труда (МРОТ): с 1 января 2021 года этот показатель превысил 12 тыс. рублей.
— Нужно определить, потянет ли бюджет. Конечно, в перспективе это надо делать. Это правильное решение, — отметил депутат.
О необходимости безусловного базового дохода уже задумывались в нижней палате. Как сообщил «Известиям» член Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков, аналогичные инициативы вносились в Госдуму, однако их тормозила «Единая Россия». По мнению депутата, правящая партия может отклонить проект справороссов и переписать его, сократив расходы. Пока власти предпочитают помогать населению более точечно, добавил Дмитрий Новиков.
В верхней палате поддержали идею фракции. Однако ее реализация будет во многом зависеть от решения правительства и президента, заявил «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов (ЛДПР). Дополнительные средства на выполнение инициативы можно привлечь увеличением налогов для компаний, использующих природные ресурсы.
— Рано или поздно мы придем к безусловному базовому доходу для всех россиян. Это может произойти в любой момент: всё зависит от политической воли, — считает политик.
Однако в экспертном сообществе указывают на то, что России не хватит средств на реализацию проекта. 18 трлн рублей — пока неподъемная сумма для отечественного бюджета, сообщил «Известиям» основатель ОМС в России, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. В этом году доходы составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,5 трлн рублей, а дефицит соответственно — 2,7 трлн рублей.
Ранее на ПМЭФ глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что выплата безусловного базового дохода для каждого человека в перспективе станет реальностью. По его словам, это позволит выравнять положение людей независимо от их способностей и положения в обществе. Для поддержки населения после пандемии государства будут увеличивать бюджетные расходы на социальную сферу, сообщил в ходе форума помощник президента Максим Орешкин.
В мае Всемирный банк рекомендовал России ввести минимальный гарантированный доход, то есть регулярную выплату денег людям, живущим за чертой бедности. Сейчас наименее обеспеченные россияне тратят на продукты питания почти половину своих доходов. Как считают во Всемирном банке, низкий госдолг и наличие резервов позволяют России увеличить социальные расходы и поддержку регионов. Эксперты тогда отметили, что введение минимального гарантированного дохода имеет смысл с точки зрения борьбы с бедностью, но фундаментально уровень жизни людей не изменит — для этого необходим экономический рост и увеличение зарплат.