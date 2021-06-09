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02:24 (мск), источник: Известия

Над лом: доход от сдачи металла предложили освободить от НДФЛ

Законопроект предполагает, что налогом не стоит облагать операции физлиц до 4 тыс. рублей.

Источник: РИА Новости

Доход от продажи вторсырья физлицами хотят освободить от НДФЛ, но только на сумму до 4 тыс. рублей в год. Налоговыми агентами станут покупатели, то есть переработчики, например, металла — по аналогии с работодателем, который выплачивает сборы за сотрудника. Об этом сказано в поправках в Налоговый кодекс РФ, которые Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения (есть у «Известий»).

Сейчас подоходный налог должен уплачиваться с любой суммы дохода, но при этом действует ежегодный налоговый вычет в 250 тыс. рублей. Необлагаемых 4 тыс. мало для металла — из-за нововведений переработчики могут увеличить стоимость лома на 13%, чтобы продавцы не ушли на серый рынок, считают в отрасли. Это приведет к очередному подорожанию металлопродукции для строительства и машиностроения, сказано в отзыве на законопроект ассоциации «Руслом.ком», с которым ознакомились «Известия».

Сбор налога

Минпромторг разослал бизнесу законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, который поступил в департамент металлургии и материалов ведомства. С копией документа ознакомились «Известия».

Согласно проекту, необлагаемую НДФЛ сумму дохода граждан, сдающих вторсырье, предложено установить в размере 4 тыс. рублей за год.

При этом налоговыми агентами станут покупатели, то есть переработчики — по аналогии с работодателем, который выплачивает сборы за сотрудника.

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Сейчас подоходный налог уплачивается с любой суммы дохода. При этом сегодня есть ежегодный налоговый вычет в 250 тыс. рублей для одного физического лица, с этой суммы сборы не ведутся.

— Законопроект же фактически предполагает, что действующий вычет снизится более чем на 98% — до 4 тыс. рублей. Только эту сумму разработчик проекта предлагает освободить от налога. Остальная сумма, полученная от продажи вторсырья, будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, — сказал «Известиям» директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Необлагаемых 4 тыс. особенно мало, в частности для металла, указал он. Из-за нововведений переработчикам придется увеличить стоимость лома на 13%, чтобы продавцы не ушли на серый рынок, что может привести к очередному подорожанию металлопродукции для строительства и машиностроения, считает специалист. Или скупщики будут вычитать сумму налога при расчете за вторсырье и фактически не доплачивать гражданину 13%, и это демотивирует граждан собирать вторсырье, сказано в отзыве «Руслом.ком» на законопроект, с которым ознакомились «Известия».

По данным ассоциации, сегодня в России за год собирается более 27 млн т лома на переработку. Порядка 15 млн из них (50−80% в зависимости от региона) собирают и сдают физлица (в сборе ежегодно принимают участие не менее 2 млн человек), остальной объем образуется у юридических лиц, на предприятиях.

Как ранее писали «Известия», в среднем граждане, которые продают вторсырье, в год зарабатывают 120−300 тыс. рублей.

Те люди, которые занимаются сбором целенаправленно, получают еще больше. К примеру, автомобильные катализаторы покупают за 40−60 тыс. рублей за штуку.

Сегодня для получения налогового вычета физические лица обязаны самостоятельно подавать декларацию по налогу на доходы физических лиц. Существующая практика взимания НДФЛ демотивирует граждан заниматься сбором вторсырья, сказали «Известиям» в Минпромторге. Люди сдают отходы в нелегальные пункты приема за наличный расчет, подчеркнули там.

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Взгляды отрасли

Законопроект направлен на стимулирование сбора для вторичной переработки лома металлов, а также пластика и стекла, поскольку не придется заполнять налоговые декларации для получения вычета, считает руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин. По его словам, в целом предложенная схема выглядит логичной, но при этом вызывает вопрос как размер вычета, который должен быть больше, так и возложение на организации, занимающиеся скупкой, несвойственной в данной ситуации обязанности налогового агента.

— С одной стороны, желание авторов проекта пополнить казну за счет НДФЛ, уплачиваемого заготовителями лома, конструктивно. Но с другой — нововведения могут привести к снижению ломосбора: людям будет неудобно предоставлять паспортные данные и ИНН, чтобы скупщик мог подать данные в налоговую, — высказала мнение зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Часть сегодняшних сборщиков металлолома могут испугаться и перестать заниматься этой деятельностью, другие перейдут к серым игрокам, добавила она. Снижение ломозаготовки повлечет дефицит лома при сохраняющемся спросе, и это может повлечь рост цен на него, полагает Наталья Беляева.

— Само по себе удорожание лома пока не сможет оказать значимое влияние на строительную отрасль. Но доля переработки в общем объеме металла будет увеличиваться, а значит, в будущем последствия принятия этого законопроекта станут заметнее. И еще более тревожный момент — это рост налогов для физлиц; это в принципе негативный факт, — высказал мнение президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

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По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, поскольку на долю стройматериалов в себестоимости строительства приходится 30−40% в зависимости от класса жилья, отрасль всегда чувствительно реагирует на любое их подорожание.

В ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» пока не рассматривали законопроект. При этом там считают, что цены на металл растут независимо от инициатив власти. Производители еще в конце 2020-го столкнулись с беспрецедентным подорожанием металла и до сих пор не получили исчерпывающих объяснений по этому поводу, подчеркнули в ассоциации.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, принятие законопроекта не позволит создать систему сдачи отходов населением в России: установка фандоматов станет невозможной из-за необходимости предъявлять документы, а административная нагрузка на пункты приема вторсырья приведет к закрытию большей их части.

Ассоциация «Руслом.ком» предложила вернуться к законопроекту депутата ГД Алексея Канаева, который предполагает полный отказ от НДФЛ, сказано в отзыве организации.

Ограничение 4 тыс. рублей суммы, освобождаемой от уплаты НДФЛ, не приведет к значимым последствиям для рынка (в том числе не увеличит цену лома), но и не позволит решить проблемы демотивации граждан собирать вторсырье, считают в Минпромторге. Ведомство 17 декабря 2020-го направило в правительство РФ проект положительного заключения кабмина на законопроект Алексея Канаева, сказали в министерстве.

«Известия» направили запрос в ФНС.

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