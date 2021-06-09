07:48 (мск), источник: РБК
Аналитики предсказали резкий рост ставки ЦБ из-за разгона инфляции
Большинство экономистов ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании Банка России в пятницу, 11 июня, показал
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На прошлом заседании ЦБ уже принял решение повысить ставку с 4,5 до 5%, хотя большинство экономистов ожидали более скромного шага. Свое решение регулятор объяснял быстрым восстановлением экономики и повышенным инфляционным давлением. Набиуллина при этом отмечала, что промедление приведет к тому, что цель по инфляции в 4% будет достигнута значительно позже. Пока ЦБ ожидает роста цен в диапазоне 4,7−5,2% в 2021 году и возвращения инфляции к 4% к середине 2022 года.
Последние экономические показатели удивили в лучшую сторону, пишет в обзоре главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Так, рост промышленного производства в апреле составил 7,2% в годовом выражении вместо прогнозируемых 6,5%, оборот розничной торговли вырос на 34,7 вместо 31,4%. В целом Минэкономразвития оценивает рост ВВП в апреле в 10,7% к прошлогоднему апрелю, когда действовал режим нерабочих дней и другие жесткие пандемийные ограничения.
Но рост экономики сопровождается разгоном цен: после замедления в апреле до 5,5% в мае инфляция ускорилась до 6% (рынок ожидал 5,8%). Еще в середине прошлого месяца Банк России предполагал, что рост цен будет «держаться на плато».
ЦБ повысит ставку на 0,5 п.п., но есть шанс и на рост на 0,75 п.п., написали в обзоре аналитики Goldman Sachs. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что ЦБ рассматривает разные варианты решений, не исключив даже повышения ставки сразу на 0,75 п.п.
Ускорение инфляции выше прогнозируемого уровня в мае стало сюрпризом, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, пересмотревший свой прогноз.
Как следует из данных Росстата, месячный рост цен на продовольственные товары составил 1%, а на непродовольственные — 0,8%. Помимо глобального роста цен на продовольствие ускорение инфляции объясняется также мировым дефицитом полупроводников и локальным ростом цен на товары, связанные со строительством и ремонтом, отмечает Долгин: «Долгосрочные инфляционные риски выше, чем предполагалось раньше. На основании этого повышение на 50 б.п. — это минимум, на который можно рассчитывать на ближайшем заседании».
Изменил свой прогноз и главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков. На прошлый подобный сюрприз в феврале ЦБ отреагировал повышением ставки на 0,25 п.п. вместо ожидаемого рынком ее сохранения, напоминает он.
«Майские данные по росту потребительских цен до 6% практически полностью устранили неопределенность в том, каким будет шаг ЦБ», — пишет аналитик Citibank Иван Чакаров, также ожидающий повышения на 0,5 п.п. Рост цен на непродовольственные товары говорит о серьезном давлении со стороны спроса, что соответствует быстрому восстановлению экономики и возвращению к докризисным уровням ВВП, отмечает он.
Такое внимание к текущей инфляции (хотя ЦБ в своей политике таргетирует будущую инфляцию) связано с высоким уровнем неопределенности. «Сейчас трудно прогнозировать инфляцию, и мы, наверное, все в заложниках у текущей инфляции», — говорит Донец.
Главный экономист
Она обращает внимание и на то, что повышение ставки не влияет на текущую инфляцию, но зато ускоряет кредитование: население торопится с оформлением кредитов, что в конечном счете приводит к росту потребления и влияет на инфляцию.
Новые данные по инфляции влияют на прогнозируемый рост цен, не согласен директор центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково» — РЭШ Олег Шибанов. Кроме того, существенное влияние на динамику будущей инфляции могут оказать инфляционные ожидания, добавляет он.
Повышение ставки в июле не будет последним, сходятся экономисты. «Мы ждем, что до конца года ключевая ставка может вырасти еще на 0,25 п.п.», — говорит Исаков.
«Ренессанс Капитал» ожидает еще два повышения ставки на 0,25 п.п. в июле и сентябре. «Мы видим, что денежный рынок начал закладывать повышение ставки выше 6%. Много и подробно председатель ЦБ говорила о том, что сейчас таргетируется нейтральная политика. С этой точки зрения верхней границей нейтрального диапазона остается 6%», — рассуждает Донец.
ЦБ в апреле впервые опубликовал среднее значение ключевой ставки на 2021 год, исходя из которого можно сделать предположение о динамике ключевой ставки. Значение составило 5−5,8%, что соответствует нейтральному диапазону ключевой ставки 5−6%.
ЦБ, впрочем, отмечал, что обязательства следовать среднегодовой траектории у него нет. Кроме того, регулятор начал публиковать опросы аналитиков: из них следует, что ставка в среднем за 2021 год составит 5,2% годовых, а в последующие годы — 5,5%.
Citibank ожидает повышения ставки до 6% к концу года. Если ЦБ продемонстрирует более жесткую риторику, существует риск, что к концу года ставка действительно составит 6%, говорит и Орлова. Но вопрос о выходе за пределы нейтрального диапазона пока не актуален, добавляет Исаков. В базовом сценарии «ВТБ Капитала» в следующем году инфляция, скорее всего, снизится до 4%, а пик роста цен будет летом, когда инфляция составит порядка 6,3%.