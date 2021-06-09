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09:12 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ РФ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка из Санкт-Петербурга, сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 145 место в банковской системе России по величине активов.

Источник: Reuters

Центробанк отозвал лицензию, потому что Энергомашбанк полностью утратил свой капитал, занижал величину необходимого резерва по задолженностям и реализовал высоко-рисковую бизнес-модель, а также нарушал федеральные закон и нормативные акты ЦБ. Банк потерял ликвидность и не смог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации приняты не были.

Лицензию на осуществление Энергомашбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг также отозвана.

В кредитную организацию назначена временная администрация Центробанка. Банк является участником системы страхования вкладов. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 23 июня 2021 года.

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