09:12 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ РФ отозвал лицензию у санкт-петербургского Энергомашбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка из
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Центробанк отозвал лицензию, потому что Энергомашбанк полностью утратил свой капитал, занижал величину необходимого резерва по задолженностям и реализовал
В кредитную организацию назначена временная администрация Центробанка. Банк является участником системы страхования вкладов. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 23 июня 2021 года.