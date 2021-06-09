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12:58 (мск), источник: Газета.Ру

Названы самые востребованные в 2021 году профессии

Среди всех современных профессий специальность врача телемедицины заняла первое место по востребованности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сайта «Зарплата.ру».

Источник: РИА "Новости"

«В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины — спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей», — указано в исследовании.

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Выше зарплату предлагают только вахтовикам-строителям и навигаторам, которые готовы работать в суровых условиях Арктики, — им предлагают 160 тыс. рублей в месяц. Далее следуют специалисты по кибербезопасности — от 100 тыс. рублей.

VR-архитекторы и робототехники могут рассчитывать на зарплату в 90 тыс. рублей, также очень востребованы специалисты в области экологии, которые могут получать до 60 тыс. рублей. Рост спроса экологов сейчас является общемировым трендом, считают исследователи «Зарплата.ру».

Вслед за высокотехнологичными специальностями идут также новые, но менее сложные профессии — пилот дронов и инженер 3D-печати, зарплата которых начинается от 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что более 80% студентов при выборе будущей работы на первое место ставят зарплату.

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