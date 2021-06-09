11:38 (мск), источник: Forbes
Доллар опустился ниже 72 рублей впервые почти за год
Доллар в ходе торгов опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые с конца июля прошлого года.
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 72 рублей, следует из данных площадки. К 10:40 мск на минимуме американская валюта торговалась по 71,98 рубля. Доллар стоил меньше 72 рублей впервые почти за год — с 28 июля 2020 года (тогда было 71,75 рубля на минимуме).
Евро в ходе торгов опустился ниже 88 рублей — до 87,69 рубля на минимуме к моменту публикации этой новости. Это наименьшая стоимость евро после 17 марта.
Индекс Мосбиржи рос на 0,17%, индекс РТС — на 0,64%. Среди дорожающих бумаг — акции девелопера «Самолет» (+4,25%), ВТБ (+1,25%) и «Аэрофлота» (+1,15%). Дешевеют акции «Лензолота» (-7,84%), Polymetal (-1,28%) и «Фосагро» (-1,15%).
Нефть Brent стоит больше $72 за баррель (контракты с исполнением в августе), в ходе торгов поднималась до $72,8 за баррель, следует из статистики Межконтинентальной биржи.
Новость дополняется.
Ринат Таиров