Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
11:38 (мск), источник: Forbes

Доллар опустился ниже 72 рублей впервые почти за год

Доллар в ходе торгов опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые с конца июля прошлого года.

ЦБ: $ 72.8256   -0.10 € 88.6433   -0.01 ММВБ: $ 72.1700   -0.13 € 87.9600   -0.07
Источник: Reuters

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 72 рублей, следует из данных площадки. К 10:40 мск на минимуме американская валюта торговалась по 71,98 рубля. Доллар стоил меньше 72 рублей впервые почти за год — с 28 июля 2020 года (тогда было 71,75 рубля на минимуме).

Евро в ходе торгов опустился ниже 88 рублей — до 87,69 рубля на минимуме к моменту публикации этой новости. Это наименьшая стоимость евро после 17 марта.

Доллар от TradingView

Индекс Мосбиржи рос на 0,17%, индекс РТС — на 0,64%. Среди дорожающих бумаг — акции девелопера «Самолет» (+4,25%), ВТБ (+1,25%) и «Аэрофлота» (+1,15%). Дешевеют акции «Лензолота» (-7,84%), Polymetal (-1,28%) и «Фосагро» (-1,15%).

Нефть Brent стоит больше $72 за баррель (контракты с исполнением в августе), в ходе торгов поднималась до $72,8 за баррель, следует из статистики Межконтинентальной биржи.

Brent от TradingView

Новость дополняется.

Ринат Таиров

 Рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет — 2021
Ипотека, вакцинация и «Северный поток»: о чем говорил Путин на ПМЭФ
Первая страна узаконила биткоин в качестве платежного средства
Акции «сломавшего интернет» провайдера внезапно взлетели в цене
Рогозин ответил Псаки кадрами из «Бриллиантовой руки»
Задержание Хованского связано с песней о теракте на Дубровке
Более 10 тысяч случаев COVID-19 выявили в России впервые с марта
Ученые узнали рацион неандертальцев Сибири
Застрелившего двух судебных приставов в Сочи мужчину задержали
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Крым или Сочи: на трассе М-4 Дон творится полный беспредел
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Горячие темы на Авто
Россия токсичная страна..? 260
поздравления 208
А что же дальше? 128
SSD-накопитель или классический HDD??? 112
Кино
Моргенштерн пришел к Урганту и высказался о «Премии Муз-ТВ» Рэпер прокомментировал свое поведение на церемонии вручения музыкальной премии
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1063
Клуб планирующих беременность лето 2021 628
Забавные картинки 619
Картинки 611
Леди
Софья Эрнст в соблазнительных нарядах устроила фотосессию Актрису не узнали поклонники
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь