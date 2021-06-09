12:21 (мск), источник: Секрет Фирмы
Акции «сломавшего интернет» провайдера внезапно взлетели в цене
Бумаги облачного провайдера Fastly взлетели в цене на 17,5% после небольшого падения. Ранее
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На фоне негативных новостей акции Fastly дешевели на 8%, до $47. Но сразу после устранения проблемы стоимость бумаг не только восстановилась, но и резко пошла вверх, 9 июня достигнув почти $57. Об этом свидетельствуют данные
По состоянию на 10:45 мск акции Fastly торгуются на уровне $56,20.
Fastly — американский разработчик облачной технологии, которая помогает
8 июня
На некоторых
Акции Fastly весь 2020 год были весьма востребованы у инвесторов.
Однако в 2021 году динамика пошла в обратную сторону. С начала года акции провайдера подешевели почти на 42%. Происходит это на фоне растущего убытка, замедления темпов роста выручки и не очень оптимистичных прогнозов от самой компании.