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12:21 (мск), источник: Секрет Фирмы

Акции «сломавшего интернет» провайдера внезапно взлетели в цене

Бумаги облачного провайдера Fastly взлетели в цене на 17,5% после небольшого падения. Ранее из-за сбоя инфраструктуры разработчика по всему миру перестали нормально работать тысячи сайтов СМИ, соцсетей, компаний и госучреждений.

Источник: AP 2021

На фоне негативных новостей акции Fastly дешевели на 8%, до $47. Но сразу после устранения проблемы стоимость бумаг не только восстановилась, но и резко пошла вверх, 9 июня достигнув почти $57. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

По состоянию на 10:45 мск акции Fastly торгуются на уровне $56,20.

C момента закрытия предыдущей торговой сессии бумаги провайдера подорожали на 11%.

Что случилось?

Fastly — американский разработчик облачной технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. У неё множество крупных клиентов по всему миру — газета The New York Times, сервис Pinterest, аудиостриминговая платформа Spotify и другие.

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8 июня из-за проблем на стороне Fastly перестали работать интернет-страницы Белого дома, британского правительства, платёжной системы PayPal, соцсетей Reddit и Twitch, стриминговых сервисов Hulu, HBO Max, а также изданий The Guardian, The New York Times, BBC, Financial Times и телеканала CNN. Массовый сбой длился около полутора часов.

На некоторых интернет-страницах значительно снизилась скорость загрузки, в отдельных случаях ресурсы просто не открывались. Впоследствии выяснилось, что сбой произошёл в CDN-инфраструктуре, которую используют для хранения изображений, CSS-стилей, JS-скриптов и других элементов в крупных компаниях. В течение полутора часов Fastly выяснила, какая конфигурация привела к сбою в работе интернет-протокола POP, и отключила её. После этого разработчик отчитался об устранении проблемы.

Популярность у инвесторов

Акции Fastly весь 2020 год были весьма востребованы у инвесторов.

За этот период бумаги подорожали в цене на 435%, а в моменте даже взлетали до 680%.

Однако в 2021 году динамика пошла в обратную сторону. С начала года акции провайдера подешевели почти на 42%. Происходит это на фоне растущего убытка, замедления темпов роста выручки и не очень оптимистичных прогнозов от самой компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
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