Биткоин впервые официально признан платежным средством. Что это значит

9 июня парламент Сальвадора принял закон, который придал биткоину официальный статус платежного средства. В ближайшее время документ будет подписан президентом страны Найибом Букеле. У властей Сальвадора будет 90 дней после вступления закона в силу, чтобы создать соответствующую инфраструктуру.
Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США, подчеркнул глава Сальвадора.
После присвоения статуса платежного средства биткоину в Сальвадоре главная криптовалюта выросла на 5%, а ее капитализация увеличилась до $643, по данным CoinGecko. На 12:00 МСК стоимость биткоина на криптобирже Binance составляет $34,1 тыс.
Мотивы Сальвадора
Сам Сальвадор не обладает никаким весом для крипторынка, в стране нет даже собственной национальной валюты (расчеты осуществляются в долларах), отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, страна решила принять биткоин в качестве платежного средства, так как это поможет мигрантам переводить деньги своим семьям в Сальвадоре.
«Вся экономика этой страны на 70% зависит именно от таких денежных дотаций от мигрантов, уехавших на заработки в другие страны», — добавил аналитик.
Поэтому глобально для крипторынка решение властей Сальвадора не имеет никакого значения, считает Артем Деев. Гораздо важнее, по его словам, заявления властей тех стран, которые намерены бороться с цифровыми активами или жестко их регулировать. Эксперт напомнил о заявлении бывшего президента США Дональда Трампа, который назвал биткоин мошенничеством, а также призвал американские власти «очень жестко» регулировать обращение цифровых активов на территории страны.
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Кто следующий
Тем не менее, принятие биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре — историческая веха, которая знаменует признание биткоина в качестве инструмента для передачи стоимости со стороны не просто розничных или институциональных пользователей, а национальных регуляторов, подчеркнул директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников. По его мнению, примеру Сальвадора могут последовать и другие страны, которые отличает высокая зависимость от переводов эмигрантов, гиперинфляция национальной валюты, экономическая нестабильность или санкционные ограничения, наложенные США и Европой.
Другие страны из категории беднейших могут пойти на подобный шаг, но для цифровых активов это также имеет очень небольшое значение, поскольку большая часть инвесторов и трейдеров сосредоточена в США, развитых странах ЕС и государствах Азии, добавил Артем Деев.
За два дня до принятия биткоина средством платежа в Сальвадоре о необходимости такого шага заявил и панамский конгрессмен Габриэль Сильва. Он призвал власти Панамы поддержать криптовалюту, чтобы страна могла стать центром технологий и предпринимательства. По словам Сильвы, Национальная ассамблея Панамы уже работает над соответствующим законопроектом.
Похожее заявление сделал и парагвайский конгрессмен Карлитос Рейала. Он намекнул, что в скором времени будет объявлено о поддержке Парагваем криптовалюты на государственном уровне.
Последствия для инвесторов
На Reddit появилось сообщение о том, что принятие биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре может негативно отразиться на владельцах монеты в сфере налогообложения, поскольку Налоговое управление США (IRS) теперь сможет рассматривать биткоин как иностранную валюту.
Бывший старший советник IRS Роджер Браун утверждает, что, если такое произойдет, то любая прибыль от торговли или инвестиций будет иметь «обычный» налоговый характер, пишет Decrypt.
Сейчас в отношении криптовалют действует более низкая процентная ставка на прирост капитала для активов, находящихся в собственности более года.
В марте 2014 года IRS выпустило уведомление о том, что криптовалюта является собственностью, а не валютой для целей федерального подоходного налога США. По словам Брауна, такая позиция объяснялась, в том числе и тем, что цифровые валюты не являются законным платежным средством ни в одной стране мира, а после решения властей Сальвадора возникают предпосылки для того, чтобы IRS обозначила их как валюту.
Сам Браун, однако, не считает, что Налоговое управление США будет вносить какие-либо изменения в налоговые правила для биткоина только из-за того, что монету признали законным средством платежа в Сальвадоре. Несмотря на важность этого решения, Сальвадор не находится на уровне Европейского союза или другой крупной экономики, пояснил Браун. В то же время он не исключил, что в будущем IRS может пересмотреть налоговые правила в отношении главной криптовалюты, если и другие страны начнут использовать ту в качестве средства платежа.