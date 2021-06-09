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13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир в Крыму

В июне 2021-го в Крыму насчитывается более 500 квартир, выставленных на продажу по цене до двух миллионов рублей. Но покупка дешевого жилья может быть сопряжена с определенными рисками.

Источник: Reuters

Их раскрыли эксперты агентства недвижимости «Домус», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По словам риелторов, основные риски лежат в правовой плоскости. Так, существует практика строительства домов «студийного типа» на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), указали эксперты, — например, на 16 студий. «Риск номер один заключается в том, что дом могут не ввести в эксплуатацию — по признакам многоквартирного, — пояснили они. — Риском номер два может стать то, что человек по итогу получит не право собственности на отдельное помещение, а на 1/16 дома и на 1/16 участка. То есть все соседи являются сособственниками».

Кроме того, покупатель такой квартиры может столкнуться с проблемами, связанными с обслуживанием дома и коммуникациями, предостерегли эксперты. «Также есть риск, что систематично будет не хватать напряжения электричества, напора воды», — добавили они.

Обратить внимание нужно и на историю объекта недвижимости, подчеркнули риелторы: как приобреталась квартира, у кого, нет ли риска оспаривания сделки в дальнейшем (например, в течение трех лет могут возникнуть претенденты на наследство). «Конечно, лучше всего проверить документы у юридической компании или провести сделку через нотариуса, чтоб исключить любые риски, в том числе и в украинском правовом поле», — заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что после закрытия границ с другими странами россияне бросились покупать жилье в Крыму, при этом многие финансируют сделки ипотечными средствами. Большинство предпочли бы взять ипотеку через Сбербанк, но продавцы крайне редко соглашаются выезжать для заключения сделок в другие регионы России. Поэтому кредиты берут в РНКБ и Генбанке.

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