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18:02 (мск), источник: РБК

Эксперты оценили заработок россиян на торговле криптовалютами

По данным аналитической компании Chainalysis, Россия заняла пятое место в рейтинге стран, жители которых получили наибольшую прибыль от цифровых активов по итогам 2020 года.

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Источник: Reuters

За 2020 год жители России заработали на росте криптовалютных котировок $600 млн, согласно данным аналитической компании Chainalysis. Рейтинг прибыльности возглавили криптоинвесторы из США, которым в прошлом году удалось заработать на цифровых активах $4,1 млрд. На втором месте находятся инвесторы из Китая, которые получили $1,1 млрд прибыли от криптовалют. Третье и четвертое место заняли Япония ($0,9 млрд) и Великобритания ($0,8 млрд), соответственно.

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Китай имеет самый высокий объем транзакций с криптовалютой, однако в прошлом году наибольшую прибыль получили инвесторы из США, поскольку в конце 2020 года был зафиксирован крупный приток средств на американские криптобиржи, объясняет Chainalysis.

Аналитики указывают, что к концу 2020 года инвесторы многих стран начали вкладываться в биткоин из-за его роста. К тому моменту американские криптоинвесторы «отделились от стаи» и начали продавать криптовалюту новым участникам рынка по мере роста котировок.

Chainalysis рассчитывала прибыль, исходя из информации о депозитах, выводе средств и интернет-трафике на криптовалютных биржах. Аналитики отметили, что заработок на цифровых активах сложно просчитать из-за децентрализованного характера индустрии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно опросу криптобиржи Gemini, криптоинвестиции есть уже у 14% жителей США. Еще 13% участников опроса указали, что планируют купить криптовалюту до конца текущего года. А 63% участников опроса, которые не являются держателями криптовалюты, заявили, что хотят узнать больше о цифровых активах и приобрести их в будущем.

Алексей Корнеев

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