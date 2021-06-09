Эксперты оценили заработок россиян на торговле криптовалютами

За 2020 год жители России заработали на росте криптовалютных котировок $600 млн, согласно данным аналитической компании Chainalysis. Рейтинг прибыльности возглавили криптоинвесторы из США, которым в прошлом году удалось заработать на цифровых активах $4,1 млрд. На втором месте находятся инвесторы из Китая, которые получили $1,1 млрд прибыли от криптовалют. Третье и четвертое место заняли Япония ($0,9 млрд) и Великобритания ($0,8 млрд), соответственно.
Китай имеет самый высокий объем транзакций с криптовалютой, однако в прошлом году наибольшую прибыль получили инвесторы из США, поскольку в конце 2020 года был зафиксирован крупный приток средств на американские криптобиржи, объясняет Chainalysis.
Аналитики указывают, что к концу 2020 года инвесторы многих стран начали вкладываться в биткоин из-за его роста. К тому моменту американские криптоинвесторы «отделились от стаи» и начали продавать криптовалюту новым участникам рынка по мере роста котировок.
Chainalysis рассчитывала прибыль, исходя из информации о депозитах, выводе средств и интернет-трафике на криптовалютных биржах. Аналитики отметили, что заработок на цифровых активах сложно просчитать из-за децентрализованного характера индустрии.
Согласно опросу криптобиржи Gemini, криптоинвестиции есть уже у 14% жителей США. Еще 13% участников опроса указали, что планируют купить криптовалюту до конца текущего года. А 63% участников опроса, которые не являются держателями криптовалюты, заявили, что хотят узнать больше о цифровых активах и приобрести их в будущем.