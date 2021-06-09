«Вам лучше отвернуться»: аналитики допустили падение биткоина до $20 000

Стоимость биткоина может упасть до $20 000 уже в обозримом будущем, считают опрошенные Bloomberg аналитики. С таким прогнозом, в частности, выступили эксперты международной консалтинговой фирмы Evercore, аналитической компании Tallbacken Capital Advisors и онлайн-брокера Oanda.
По словам старшего аналитика Oanda Эдварда Мойи, опасения вызывает тот факт, что стоимость дешевеющей криптовалюты приближается к психологической отметке в $30 000. Падение ниже этой черты может вызвать массовую распродажу биткоина, что еще больше скажется на его цене, отмечает эксперт.
Во вторник биткоин в ходе торгов дешевел больше чем на 10%, на минимуме достигая отметки $31 035. В среду он отыгрывал потери: по данным на 17:33 мск, цифровая монета торговалась по $35 093. Тем не менее это на 46% дешевле зафиксированной в середине апреля рекордной стоимости биткоина.
Основатель и глава Tallbacken Capital Майкл Первес в опубликованной во вторник заметке предсказал «полный откат» криптовалюты до $20 000. С этой отметки биткоин начал свой стремительный рост в декабре 2020 года.
Как отмечает Bloomberg, на стоимость цифровой валюты влияет сразу несколько факторов. Среди них: заявления Илона Маска о ее низкой энергоэффективности и отказе Tesla принимать биткоины в качестве платы за свои электромобили, решения Китая ограничить транзакции с криптовалютой, а также сомнения в ее неподконтрольности американскому правительству.
Ранее, на этой неделе, властям США удалось вернуть почти все биткоины, которые оператор трубопроводов Colonial Pipeline заплатил в качестве выкупа хакерам, взломавшим его сеть. Этот факт всерьез пошатнул уверенность криптоэнтузиастов в независимости их активов, пишет агентство.
Управляющий партнер и соучредитель криптобанка Nexo Антоний Тренчев в разговоре с Bloomberg заявлял, что сфера столкнулась с «утомительным и затянувшимся» регулятивным давлением, которое «продолжит влиять на цену биткоина». «В конечном счете, это хорошо для индустрии, криптовалюты нуждаются в правильном регулировании. Однако любителям краткосрочных сделок — вам, пожалуй, лучше отвернуться», — отметил эксперт.