Россияне смогут переводить через СБП 150 тысяч рублей в день

Согласно заявлению регулятора, банки должны разрешить переводить через СБП не менее 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов.
Созданная Банком России СБП до этого не предусматривала жестких ограничений для банков по лимитам, устанавливаемым ими для клиентов. Это, по мнению ЦБ, приводило к занижению некоторыми банками суточных лимитов.
В итоге гражданам приходилось делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию, в среднем составляющую 1%, рассказали «РИА Новости» в Банке России.
Решение регулятора призвано обеспечить единообразные условия обслуживания по СБП во всех финансовых организациях, сообщил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По состоянию на вечер 9 июня у крупнейшего банка страны, Сбербанка, суточный лимит, согласно информации на его сайте, составил 50 тысяч рублей.
«Мера кажется логичной, но остается несколько вопросов. Лимиты играют роль в обеспечении безопасности: если к деньгам получит доступ мошенник, то он сможет проще похитить их со счета — теперь это можно будет сделать мгновенно и сразу в больших объемах. Я думаю, что при реализации нового требования основные сложности будут связаны именно с этим: как и сохранить высокий лимит, и обеспечить сохранность средств клиентов», — считает Достов.
В самой Системе быстрых платежей переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц делаются бесплатно, далее комиссия для физических лиц не должна превышать 0,5% суммы перевода, а при большой сумме — не должна превышать 1,5 тыс. рублей за операцию. Для банков же до конца июня 2022 года такие переводы между физлицами остаются бесплатными.
В мае в ЦБ рассказали «Известиям», что в июле 2021 года регулятор планирует реализовать технологическую готовность сервиса подписок в системе быстрых платежей. Тогда же запланировано тестирование с несколькими пилотными банками.
Президент России Владимир Путин, выступая 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поручил банкам подключиться к системе быстрых платежей к 1 июля. Он отметил, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все «системно значимые банки страны».
Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона в разные банки, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Также появилась возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это, например, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, а также для предоставления брокерских услуг.