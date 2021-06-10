Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
10Портрет Гагарина из роз и Венера Милосская из кредиток
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
01:48 (мск), источник: Известия

Россияне смогут переводить через СБП 150 тысяч рублей в день

Российские банки с 11 июня смогут ограничивать переводы человека через Систему быстрых платежей (СБП) только суммой в 150 тысяч рублей в день или большей, Центробанк (ЦБ) давал им время по 10 июня на то, чтобы скорректировать лимиты.

Источник: Reuters

Согласно заявлению регулятора, банки должны разрешить переводить через СБП не менее 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов.

Созданная Банком России СБП до этого не предусматривала жестких ограничений для банков по лимитам, устанавливаемым ими для клиентов. Это, по мнению ЦБ, приводило к занижению некоторыми банками суточных лимитов.

В итоге гражданам приходилось делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию, в среднем составляющую 1%, рассказали «РИА Новости» в Банке России.

Читайте также
ФАС запретит банкам препятствовать досрочному погашению ипотеки

Решение регулятора призвано обеспечить единообразные условия обслуживания по СБП во всех финансовых организациях, сообщил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По состоянию на вечер 9 июня у крупнейшего банка страны, Сбербанка, суточный лимит, согласно информации на его сайте, составил 50 тысяч рублей.

«Мера кажется логичной, но остается несколько вопросов. Лимиты играют роль в обеспечении безопасности: если к деньгам получит доступ мошенник, то он сможет проще похитить их со счета — теперь это можно будет сделать мгновенно и сразу в больших объемах. Я думаю, что при реализации нового требования основные сложности будут связаны именно с этим: как и сохранить высокий лимит, и обеспечить сохранность средств клиентов», — считает Достов.

В самой Системе быстрых платежей переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц делаются бесплатно, далее комиссия для физических лиц не должна превышать 0,5% суммы перевода, а при большой сумме — не должна превышать 1,5 тыс. рублей за операцию. Для банков же до конца июня 2022 года такие переводы между физлицами остаются бесплатными.

В мае в ЦБ рассказали «Известиям», что в июле 2021 года регулятор планирует реализовать технологическую готовность сервиса подписок в системе быстрых платежей. Тогда же запланировано тестирование с несколькими пилотными банками.

Президент России Владимир Путин, выступая 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поручил банкам подключиться к системе быстрых платежей к 1 июля. Он отметил, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все «системно значимые банки страны».

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 года. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона в разные банки, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Также появилась возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это, например, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, а также для предоставления брокерских услуг.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Токсичные подходы: в России выявили почти 2 тыс. «ядовитых территорий»
Путин назвал последствие вступления Украины в НАТО
Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
В США рассказали об отключающих ядерные объекты НЛО
Рогозин ответил Псаки кадрами из «Бриллиантовой руки»
Редкую монету «Двойной орел» продали за 18,9 млн долларов
Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1070
Клуб планирующих беременность лето 2021 694
Картинки 622
Забавные картинки 619
Леди
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный анти-тренд современности
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь