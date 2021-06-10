В России могут исчезнуть до 18 млн серых SIM-карт

Сотрудники же должны подтверждать свои данные. Сделать это можно двумя способами: ответить на запрос оператора в личном кабинете или передать сведения самостоятельно.
По номерам, подключившимся до 1 июня, сведения нужно внести через Госуслуги до 1 декабря 2021 года. Для M2M SIM-карт, подключенных до 1 июня, сведения о номере (в том числе об оборудовании, типе устройства и другом) нужно предоставить до 1 сентября 2021 года.
Чтобы начать пользоваться новой корпоративной картой, абонент должен активировать SIM-карту в Единой системе идентификации и аутентефикации (ЕСИА).
Закон, скорее всего, ударит по «серым» продавцам, которые оформляют на одно юрлицо сотни или даже тысячи SIM-карт, считает Максим Савватин. Так, отток серых SIM-карт может составить до 10% от базы говорящих абонентов (или 2−2,5 млн штук), спрогнозировал он.
Если предположить, что 30−40% сотрудников идентифицируют свои номера по новой схеме, еще столько же абонентов закроют корпоративные тарифы и начнут пользоваться личным номером, то в результате могут отсеяться от 8−18 млн серых SIM-карт, допустил независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский.