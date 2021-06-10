Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
10Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
05:27 (мск), источник: Известия

В России могут исчезнуть до 18 млн серых SIM-карт

С 1 июня начал действовать закон (ФЗ-533), который предписывает компаниям и индивидуальным предпринимателям (ИП) вносить в специальный реестр на Госуслугах сведения обо всех корпоративных номерах. То есть тех, которыми пользуются сотрудники, а также SIM-карт для технических устройств в компаниях (в M2M — межмашинном взаимодействии и в IoT — интернете вещей).

Источник: Reuters

Сотрудники же должны подтверждать свои данные. Сделать это можно двумя способами: ответить на запрос оператора в личном кабинете или передать сведения самостоятельно.

По номерам, подключившимся до 1 июня, сведения нужно внести через Госуслуги до 1 декабря 2021 года. Для M2M SIM-карт, подключенных до 1 июня, сведения о номере (в том числе об оборудовании, типе устройства и другом) нужно предоставить до 1 сентября 2021 года.

Чтобы начать пользоваться новой корпоративной картой, абонент должен активировать SIM-карту в Единой системе идентификации и аутентефикации (ЕСИА).

Закон, скорее всего, ударит по «серым» продавцам, которые оформляют на одно юрлицо сотни или даже тысячи SIM-карт, считает Максим Савватин. Так, отток серых SIM-карт может составить до 10% от базы говорящих абонентов (или 2−2,5 млн штук), спрогнозировал он.

Если предположить, что 30−40% сотрудников идентифицируют свои номера по новой схеме, еще столько же абонентов закроют корпоративные тарифы и начнут пользоваться личным номером, то в результате могут отсеяться от 8−18 млн серых SIM-карт, допустил независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Токсичные подходы: в России выявили почти 2 тыс. «ядовитых территорий»
Путин назвал последствие вступления Украины в НАТО
Новые пособия нуждающимся начнут выплачивать к 1 августа
Врачи рассказали, будет ли расти число заболевших COVID дальше
В Японии предъявили обвинения помощнику капитана траулера «Амур»
Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
В США рассказали об отключающих ядерные объекты НЛО
Россияне смогут переводить через СБП 150 тысяч рублей в день
Hi-Tech
В сети появился рецепт лекарства для лечения коронавируса в домашних условиях. Что с ним не так Сможет сделать каждый. Но будьте осторожны
Горячие темы на Авто
А что же дальше? 157
Монополия -2.Яичко не простое а золотое. 135
SSD-накопитель или классический HDD??? 120
Москвич с конвейера 94
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1070
Клуб планирующих беременность лето 2021 696
Картинки 622
Забавные картинки 619
Леди
Софья Эрнст в соблазнительных нарядах устроила фотосессию Актрису не узнали поклонники
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь