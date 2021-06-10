11:28 (мск), источник: Lenta.Ru
Составлен рейтинг регионов России с наиболее высокими среднемесячными зарплатами
Росстат назвал регионы России, в которых зафиксировали наиболее высокие среднемесячные зарплаты в начале 2021 года.
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Лидером рейтинга стала Чукотка, где средний доход жителей достиг показателя в 122,9 тысячи рублей, сообщает RT.
Второе место в списке занял
В топ-10 регионов с самыми высокими среднемесячными зарплатами также вошли Ненецкий автономный округ (90 тысяч рублей), Камчатский край (81 тысяча рублей), Тюменская область с автономными округами (75,4 тысячи рублей),
При этом наиболее низкие средние зарплаты за первые два месяца этого года зафиксировали в Ивановской области (27,6 тысячи рублей), Дагестане (28,7 тысячи рублей), Чечне (28,8 тысячи рублей),
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