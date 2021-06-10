Биткоин подорожал сразу на 10% после признания Сальвадором

Сальвадор стал первой страной мира, признавшей биткоин официальным средством платежа наравне с долларом США. Президент страны Найиб Букеле уверен, что признание биткоина принесёт центральноамериканской стране инвестиции, поток туристов, инновации и экономическое развитие. С его идеей в среду 9 июня согласился и сальвадорский парламент.
Одним из признанных преимуществ биткоина для сальвадорской экономики стали упрощённые переводы — множество работающих за рубежом эмигрантов регулярно шлют деньги своим семьям на родине. Только в 2019 году сальвадорцы отправили домой $6 млрд, или примерно 20% ВВП страны. На создание инфраструктуры под криптовалютные платежи в Сальвадоре заложили 90 дней.
Эта новость позволила биткоину оттолкнуться от дна, куда его загнали регуляторы и разочарованные инвесторы. Ещё в середине апреля криптовалюта стоила почти $65 000, достигнув исторического максимума. Однако затем цифровая монета начала дешеветь на фоне заявлений США о намерении ужесточить правила обращения активов внутри страны и потребовать от криптовалютных бирж раскрывать информацию об участниках крупных сделок (свыше $10 000). Помогло падению и усиление давления на криптовалютный рынок в Китае, где 19 мая приняли решение запретить местным финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами.
Сильные колебания в цене биткоина наблюдались после публичных высказываний главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Миллиардер негативно отозвался об экологичности добычи биткоина, для которого используется большое количество «грязной» электроэнергии. Tesla, вложившая в биткоин около $1,5 млрд и разрешившая расплачиваться криптовалютой за электромобили, в итоге прекратила принимать биткоины спустя всего два месяца. Компания заявила, что не будет совершать транзакции с этой криптовалютой, пока она не станет более «зелёной».
Наконец, доверие к криптовалюте оказалось подмочено после того, как ФБР удалось отследить и конфисковать выкуп в биткоинах, которые владельцы нефтепровода Colonial Pipeline отправили хакерам, захватившим контроль над их операционной системой.
Мнения экспертов касательно дальнейшей судьбы биткоина разошлись. Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур предположил, что падение не будет долгим, и уже скоро криптовалюта вернётся в диапазон $35 000−40 000. Однако аналитики, которых опросил Bloomberg, склоняются к мысли, что в ближайшем будущем биткоин может подешеветь более чем на 40%, опустившись ниже $20 000. Решение Сальвадора принять биткоин имеет историческое значение, но сама страна никаким весом для крипторынка не обладает, отметили в аналитическом департаменте AMarkets.
Вместе с тем крупные инвесторы крипторынка активно пользуются снижением цены биткоина и наращивают свои позиции, скупая криптовалюту. Рост котировок биткоина 9 июня подстегнуло заявление фонда Victory Capital ($157 млрд под управлением) о намерении выйти на крипторынок и создать отдельный фонд, который будет инвестировать в цифровые активы.