ЕС хочет выкупить у Армении право на использование наименования «коньяк»

Отмечается, что реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и внешних рынках.
Известно, что соглашение предусматривает постепенный отказ от наименования.
«Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания “коньяк” для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках», — говорится в постановлении правительства.
В кабмине также уточнили, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.