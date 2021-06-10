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18:07 (мск), источник: Секрет Фирмы

Билл Гейтс оказался крупнейшим землевладельцем США

Один из богатейших людей планеты, основатель Microsoft Билл Гейтс оказался владельцем сельскохозяйственных земель в США, общая площадь которых может посоперничать с размером Гонконга. В последние годы миллиардер тайно скупал гектары сельхозугодий через сеть «подставных подрядчиков», в итоге став крупнейшим землевладельцем в стране.

Источник: AFP 2021

Об этом говорится в совместном расследовании NBC News и The Land Report. По данным изданий, за последние десять лет Билл Гейтс купил около 110 000 гектаров сельхозугодий в 18 штатах США. Например, в Луизиане на почти 30 000 гектаров выращивают кукурузу, хлопок и рис, а на 8000 гектаров в Небраске — сою. В Вашингтоне у Гейтса примерно 5000 га сельскохозяйственных земель, на которых выращивают картошку для «Макдоналдса».

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Американским сельским хозяйством основатель Microsoft интересуется давно: он регулярно инвестирует в экологичное производство продуктов питания и борьбу с изменением климата, в том числе за счёт сокращения выбросов от фермерских хозяйств. Однако покупка столь большого количества земель оказалась не связана с экологической деятельностью. Билл Гейтс заявил, что решение о покупке приняла его инвестиционная группа, и климат тут ни при чём. Вместе с тем он признал, что более продуктивные методы ведения сельского хозяйства могли бы помочь остановить сокращение лесов в разных частях мира.

Приобретение такого количества земель в США действительно может быть выгодной инвестицией. По данным местного Минсельхоза, средняя стоимость фермерской недвижимости с 1993 года выросла с $1500 до $3000 за акр в 2020 году. Даже когда экономика находится в тяжёлом состоянии, стоимость сельхозугодий, как правило, не обесценивается.

Оказавшись в статусе крупнейшего землевладельца страны, миллиардер столкнулся с резкой критикой.

Например, директор Национальной коалиции начинающих фермеров Нью-Йорка Холли Риппон Батлер указала, что Гейтс своими действиями мешает молодым фермерам выйти на рынок и приобрести земли в собственность. Они просто не в состоянии конкурировать с миллиардером на аукционах по покупке и вынуждены брать участки в аренду.

Также журналисты обнаружили, что инвестиционная компания Гейтса Cascade Investment активно использовала для приобретения площадей сеть «подставных подрядчиков» из как минимум 22 местных фирм.

Они официально не заявляли о сотрудничестве с Гейтсом, однако в реальности их юридические адреса, списки рабочих и иногда даже электронная почта совпадают с реквизитами Cascade и её дочерних компаний.

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В Cascade Investment не стали комментировать расследование журналистов, однако представитель фонда заявил, что его компания «очень поддерживает сельское хозяйство». Все земли, принадлежащие Биллу Гейтсу, были включены в программу устойчивого развития, подчеркнули в Cascade. Это значит, что деятельность на этих участках подчиняется множеству экологических стандартов — начиная от здоровья почвы, поддержания биоразнообразия и управления водными ресурсами и заканчивая созданием безопасной и уважительной рабочей среды для сотрудников.

Однако некоторые фермеры, чьи земли граничат с угодьями Гейтса, выразили разочарование деятельностью миллиардера — по их мнению, основатель Microsoft не слишком много сделал для сохранения окружающей среды. Они указали, что земледельцы на этих участках активно забирают воду из местных источников и отравляют её азотными удобрениями. «Гейтс не сделал ничего отличающегося от того, что делали его предшественники и другие фермеры», — констатировали его соседи.

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Арина Корелина

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