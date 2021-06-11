Промышленность России признали одной из самых энергозатратных в мире

Такой анализ подготовила ассоциация «Совет производителей энергии» к заседанию комитета Госдумы по энергетике 11 июня, где планируется рассмотреть вопрос стоимости электроэнергии для промышленности в России и за рубежом. С документом ознакомились «Известия».
В ассоциации полагают, что низкие цены на электроэнергию в России позволяют компенсировать неэффективность и чрезмерную энергоемкость промышленности. Так, рост цен на продукцию во многих электроемких отраслях заметно превосходит их рост в энергетике.
Например, цены на продукцию в алюминиевой и химической промышленности, нефтепереработке, черной металлургии за период с 2010 по 2019 годы увеличились вдвое. Тогда как стоимость электроэнергии для промышленных потребителей — в 1,5 раза, отметили в ассоциации.
Замминистра экономического развития Илья Торосов сказал «Известиям», что сравнение нынешней энергоемкости ВВП России с мировыми значениями показывает, что в нашей стране она по итогам 2019 года превысила среднемировой уровень и уровень США на 44%, европейский уровень — на 62%. По его словам, наиболее энергоемкие сектора российской экономики — электроэнергетика, промышленность, ЖКХ и транспорт.
Илья Торосов отметил, что в 2019 году суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов по ключевым секторам экономики сократилось на 0,8%. Дальнейшее снижение энергоемкости ВВП является ключевым фактором экономического роста и снижения нагрузки на окружающую среду и климат, добавил замминистра.