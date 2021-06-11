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12:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Из грязи в князи. Как на ферме в Уэльсе добывают криптовалюту из коровьего навоза

У Филипа Хьюза, живущего недалеко от горного хребта Бервин, по соседству с национальным парком Сноудония, две фермы. На одной — коровы и овцы, жующие сочную траву, как и полагается в Уэльсе, на живописных окрестных холмах и долинах.

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Другая ферма помещается в обычном транспортном контейнере. Здесь разводят криптовалюту — при помощи того, что было съедено обитателями первой фермы посреди всех этих идиллических пейзажей.

Несколько поколений семьи Хьюза, да и он сам, обрабатывали землю. Теперь он занялся майнингом криптовалюты, используя мощные компьютеры, работающие на возобновляемых источниках энергии.

И эту энергию, как говорит Филипп, он добывает из коровьего навоза.

Анаэробное брожение

Большой шестицилиндровый двигатель, работающий со скоростью 500 оборотов в минуту, превращает метан, выделяемый при разложении коровьего навоза, в электричество.

Этот процесс называется анаэробным брожением.

В отсутствие кислорода микробы разлагают навоз и производят метан, который можно сжигать для производства тепла и электричества. Плюс ко всему, метан — мощный парниковый газ — не попадает в атмосферу.

Ну, а оставшиеся продукты труда микробов вполне годятся на удобрения.

Добыча эфириума

Примерно две трети электроэнергии, вырабатываемой метановым двигателем, уходит на нужды фермы и находящегося на ее территории караван-парка. Остальное потребляют специализированные компьютеры — ящики величиной с небольшой чемодан каждый.

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Процесс добычи разных криптовалют в целом одинаков: компьютеры производят сложные вычисления для проверки транзакций. В качестве вознаграждения Филипп получает свою порцию криптовалюты. Процесс этот весьма энергоемкий: согласно недавнему исследованию, мировой майнинг только одной криптовалюты — биткоина — потребляет больше энергии, чем вся Аргентина.

В настоящее время на ферме Филиппа добывают эфириум.

В целом доход был неплохим, но он во многом зависит от того, в какой именно день вы зададите этот вопрос, говорит Филип, намекая на хорошо известную волатильность криптовалюты.

Месяц назад один эфир (так называется обменная единица валюты) стоил более четырех тысяч долларов. Сегодня — примерно 2500 долларов.

График ETHUSD от TradingView
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Компьютерные видеокарты

Филип также начал сдавать в аренду свои возобновляемые источники энергии.

Компьютеры, питаемые метановым двигателем, принадлежат не только ему, но и другим людям.

По словам поставщика Джоша Риддетта, управляющего компании Easy Crypto Hunter в Манчестере, каждый компьютер оснащен множеством очень мощных видеокарт и стоит около 18 тысяч фунтов (примерно 25 тысяч долларов).

Хотя майнинг эфириума весьма энергоемок, он все равно обходится дешевле, чем майнинг биткоина. И энергозатраты можно еще больше снизить.

Воры в масках

Долгое время Джош предлагал малым производителям возобновляемой электроэнергии заняться добычей криптовалюты — он говорит, что его оборудование находится на 42 объектах, включая солнечные, гидро- и ветряные генераторы.

Однако некоторых беспокоит возможный урон, который майнинг наносит окружающей среде.

Другие сомневаются, что криптовалюты будут иметь ценность достаточно долго, чтобы окупить значительные капиталовложения, необходимые для оборудования малых гидроэлектростанций и других источников возобновляемой энергии.

Скептики сомневаются, что строительство ГЭС для майнинга криптовалюты оправдает капиталовложения | Источник: GETTY IMAGES

Генеральный директор Британской гидроэнергетической ассоциации Саймон Хэмлин говорит, что из 290 ее членов он знает лишь двоих, которые решили попробовать себя в майнинге.

Один из них приобрел несколько установок для работы в Северной Ирландии.

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Другому повезло меньше: его оборудование прямо из амбара в поле украли неизвестные люди в масках.

Ранее основным механизмом монетизации возобновляемой энергии был «зеленый тариф»: государство платило производителям за электроэнергию, которую они подавали в национальную энергосистему.

Тариф начал действовать в 2011 году, после чего произошел бум возобновляемых источников энергии. Однако со временем платы по нему заметно снизилась, и в 2019 году тариф перестал действовать для новых производителей.

«Мы не сможем перейти на “зеленую” энергию, если правительство не возобновит субсидии. В противном случае мы начнем искать альтернативы», — говорит Джош.

Но возобновляемая энергия, используемая для майнинга криптовалюты, не может использоваться для других целей — например, зарядки электромобилей или обогрева домов.

Максимальная емкость

Если бы криптовалюта обладала такой же ценностью для общества, как электромобили или «зеленое» отопление, на энергозатраты для майнинга можно было бы закрыть глаза.

Но ряд критиков, например, экономист Алекс де Врис, который ведет блог Digiconomist, считают майнинг пустой тратой «зеленой» энергии.

Как быть с электронным отходами? | Источник: GETTY IMAGES

«Полезность этих систем чрезвычайно ограничена, — утверждает он. — Взгляните на биткоин: он может обрабатывать не более семи транзакций в секунду — это его максимальная пропускная способность. Для сравнения, такой платежный провайдер, как Visa, может при необходимости выполнять 65 тыс. транзакций в секунду».

График BTCUSD от TradingView

«Золотая лихорадка»

Упадок тяжелой промышленности привел к тому, что в некоторых частях США образовался переизбыток гидроэлектроэнергии, и туда потянулись майнеры.

Многим местным жителям эта «золотая лихорадка» пришлась не по душе, и они подняли цены на электроэнергию. А некоторые — например, город Платтсберг в штате Нью-Йорк — временно запретили майнинг криптовалют.

Алекса также беспокоит ограниченный срок службы оборудования для майнинга, которое, по его словам, быстро устаревает, создавая при этом проблему электронных отходов.

Есть мнение, что вместо того, чтобы переходить на возобновляемые источники энергии для добычи криптовалют, было бы лучше сделать их более эффективными — или вообще отказаться от их использования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новый интерес

Британская Ассоциация анаэробного разложения и биоресурсов утверждает, что майнингом криптовалют занимается лишь небольшое количество ферм.

И Филип прекрасно понимает, что его криптовалютный бизнес зависит от актива, для резкого изменения стоимости которого иногда достаточно одного твита Илона Маска или Дональда Трампа.

По его словам, если рынок рухнет, он перенаправит вычислительные мощности своих установок на другие цели.

Некоторые из них выглядят довольно оптимистично: например, использование видеокарт для компьютерной анимации, чем может заинтересоваться, например, Disney.

Однако его компьютерная ферма не осталась незамеченной.

По словам Филиппа, ему звонят другие фермеры, заинтересованные в проекте.

Да и управляться с компьютером намного проще, чем со стадом коров или овец, признается он.

Крис Волланс

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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