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13:34 (мск), источник: Ведомости

ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., сообщила пресс-служба регулятора. Теперь показатель составляет 5,5% годовых, что является максимальным значением с 18 июня прошлого года.

Источник: Reuters

ЦБ увеличил ставку сразу на 0,5 п.п. второй раз подряд. На предыдущем заседании 23 апреля совет директоров принял аналогичное решение, причем такой шаг был предпринят впервые с декабря 2014 г. На заседании 19 марта регулятор поднял ставку на 0,25 п.п.

Повышение было сделано впервые с декабря 2018 г. Ранее ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее предупредила, что на сегодняшнем заседании ключевая ставка будет увеличена. Тогда она отметила, что рассматриваются разные размеры шага, пояснив, что конкретное решение зависит от оценки динамики инфляции, инфляционных прогнозов, развития экономики и темпов ее восстановления.

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По данным ЦБ, сейчас инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме. Это приводит к тому, что граждане совершают крупные покупки раньше изначально запланированного срока, тем самым усиливая и без того высокие темпы роста цен.

Так, 7 июня Росстат отчитался, что впервые за пять лет годовая инфляция в России превысила 6%: она поднялась до 6,02% по итогам мая. При этом продовольственные товары подорожали на 7,4%, а непродовольственные — на 6,68%.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Набиуллина заявила, что повышенная инфляция в стране, наблюдающаяся с конца прошлого года, приобрела устойчивый характер. Она значительно отдалилась от цели в 4%, установленной ЦБ. Это послужило причиной начала возврата регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике. «Запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы позже поднимать ставки еще выше и быстрее», — пояснила глава ЦБ.

Накануне сегодняшнего заседания по ключевой ставке опрошенные «Ведомостями» аналитики сошлись во мнении, что из-за разогнавшейся инфляции регулятор повысит ключевую ставку на 0,5 п.п. Кроме того, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин выразил мнение, что на заседании 23 июля ЦБ вернет ставку на уровень 6% годовых — такой она была в апреле прошлого года, в разгар первой волны пандемии коронавируса и действия жестких ограничений в стране.

Набиуллина исключила, что повышение ключевой ставки негативно скажется на росте российской экономики. Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 2,9%. При этом политику ЦБ поддержал министр финансов Антон Силуанов. Он указал на риски «перегрева» экономики и отметил, что, «чем дальше мы будем затягивать, тем сложнее будет выходить из сверхмягкой политики — бюджетной и денежно-кредитной».

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