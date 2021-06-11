Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
10Топ-10 усадеб русских классиков
10Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф
15:16 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно новому закону, доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. Источником финансирования газификации становится прежде всего инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация), которую теперь можно направлять на финансирование «последней мили».

Также средства могут привлекать через механизмы льготных кредитов и займов единый и региональный операторы как центры ответственности за газификацию регионов.

Новость
При бесплатной газификации могут ввести принцип «бери или плати»

Единым оператором газификации документ определяет собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть «Газпром» и его компании.

Ускорить в 2021—2022 годах газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения Путин поручил в послании парламенту.

Речь идет о тех населенных пунктах, где по состоянию на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа — не более 7 куб. м газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак сообщал, что программа ускоренного подключения к газу коснется порядка 2 млн домовладений.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
В Индии число заболевших «черной плесенью» выросло на 150%
Национальную авиакомпанию уличили в связях с криминальным миром
Украина утвердила футбольный статус националистических лозунгов
Жительница Монтаны сделала завораживающий снимок торнадо
На Канаду обрушился неожиданный летний снег (фото)
В Северном море выловили палтуса размером с человека
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
Найден неожиданный предвестник ранней смерти У людей, которые регулярно плохо засыпают и часто просыпаются среди ночи, повышен риск не дожить до старости.
Hi-Tech
Первое селфи и марсианские пейзажи. Китайский марсоход «Чжужун» прислал новые фото На них нашли интересную деталь
Кино
41-летняя Уварова впервые пришла к Урганту и удивила зрителей Звезда сериала «Не родись красивой» изменилась практически до неузнаваемости
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Какой Лера Кудрявцева была в молодости: фото
4 российских актера, которые любили одну женщину
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь