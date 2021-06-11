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17:50 (мск), источник: Коммерсантъ

К цене туров добавилась Турция. Зарубежный отдых подорожал из-за продления ограничений

Продление ограничения авиасообщения с Турцией вызвало дополнительный рост стоимости зарубежного отдыха на 10%, до 165 тыс. руб. за неделю на двоих. Постоянное увеличение цен на туры на массовых направлениях негативно влияет на настроение россиян: до 50% постоянных клиентов туроператоров этим летом могут никуда не поехать. Перспективы снижения стоимости пляжного отдыха турбизнес пока не видит.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После сообщения о продлении ограничений на полеты в Турцию 31 мая стоимость отдыха на других зарубежных направлениях выросла в среднем на 10%, до 165 тыс. руб. за неделю на двоих. Об этом говорится в исследовании Travelata.ru. Аналитики сравнивали стоимость одних и тех же туров в конце мая и начале июня. Наиболее выраженной эта динамика оказалась на тунисском направлении: средняя стоимость недельного организованного тура на двоих в эту страну выросла на 44%, до 101 тыс. руб. На втором месте Кипр, куда средний пакетный тур подорожал на 25%, до 87 тыс. руб. Стоимость аналогичной поездки на Кубу выросла на 12%, до 155 тыс. руб., в Египет — на 5%, до 71 тыс. руб. В меньшей степени рост средней стоимости заметен в случае с Мальдивами, где средний тур подорожал на 2%, до 133 тыс. руб.

Авиасообщение между Россией и Турцией ограничено с 15 апреля из-за ухудшения обстановки с распространением COVID-19. Сегодня россиянам доступно только незначительное количество регулярных рейсов в Стамбул. Изначально мера была введена до 1 июня, но в последний момент, 31 мая, продлена до 21 июня. Воспользоваться ранее забронированными турами в страну из-за моратория, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), не смогли около 500 тыс. россиян. Из них только 15% приняли решение перебронировать свои поездки на Россию, 18% — выбрать другие страны, а 60% — продолжают ждать возможности полететь в Турцию.

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Долг туроператоров перед клиентами за эти туры, согласно оценкам АТОР, около 20 млрд руб., к которым добавляется задолженность, сохранившаяся с прошлого года (14 млрд руб.).

Представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов констатирует, что цены на зарубежный отдых сейчас растут практически ежедневно: этому способствует высокий спрос и ограниченное число доступных направлений. Давление на рынок оказывает и стремление властей ограничить перевозку организованных туристов грузопассажирскими рейсами. В конце прошлой недели о рисках таких туров бизнес предупредили Росавиация и Ростуризм, призвав отказаться от их продажи. Господин Блинов поясняет, что постоянное увеличение цен создает у туристов негативное настроение.

«Многие клиенты пытаются организовать свой отдых еще с прошлой весны, а им постоянно предлагают за что-то заплатить».
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В итоге по оценкам эксперта 30−50% клиентов туроператоров этим летом приняли решение остаться дома и в принципе никуда не ехать. «Сейчас стоимость только перелета в Грецию для семьи из четырех человек находится на уровне 300 тыс. руб., вместе с размещением выходит 500 тыс. руб.— люди не были к такому готовы», — сетует он.

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Особенно сильно этот тренд может чувствоваться среди путешественников, привыкших к отдыху в отелях категории пять звезд. На российских курортах таких объектов сейчас не хватает. В результате, согласно оценкам Travelata.ru, стоимость недельного тура на двоих с таким размещением на российском курорте в середине июня начинается от 165 тыс. руб. Это дороже, чем в Египте и Тунисе, где цены стартуют от 151 тыс. руб.

Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук пока не видит перспективы в снижении стоимости отдыха: направления, открытие которых анонсируется, не пользуются большой популярностью у российских гостей и никак не изменят ситуацию. «Поэтому мы сейчас больше всего ждем открытия чартеров в Египет в начале июля», — говорит он. На проблему на днях обращало внимание и профессиональное сообщество. АТОР 10 июня написала письмо в федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 с просьбой ускорить открытие массовых зарубежных направлений, в том числе Турции, Кипра, Греции, Египта, Болгарии, Хорватии, Черногории и Туниса. Как отмечали в АТОР, ситуация с распространением COVID-19 во многих «закрытых» странах сегодня лучше, чем в «открытых».

Александра Мерцалова

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