ЦБ не будет полностью отказываться от доллара

Глава ЦБ заявила, что регулятор «учитывает изменения» в фонде, но это только один из факторов, потому что ФНБ составляет «около одной пятой» в структуре золотовалютных резервов России.
При этом Набиуллина добавила, что валютная структура резервов, «безусловно, отражает разного рода риски», в том числе «неэкономического характера».
«Что касается наших резервов, как я уже сказала, мы основные изменения произвели в 2018 году, и эти изменения исходили из того, что мы принимали во внимание и доходность, конечно, и ликвидность разного рода резервных активов, но и надежность, и учитывали не только финансово-экономические риски, но и риски неэкономического характера. Мы не намерены полностью отказываться от доллара», — сообщила глава ЦБ на пресс-конференции.
Министр финансов Антон Силуанов анонсировал новую валютную структуру ФНБ в июне. Доллар будет выведен из структуры фонда, а доли евро и юаня вырастут до 40% и 30% соответственно. Также в структуру фонда впервые войдет золото (20%). Владимир Путин говорил, что Россия не хочет отказываться от использования доллара в качестве резервной валюты.