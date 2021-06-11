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18:42 (мск), источник: РБК

Росстат впервые рассчитал зарплату среднестатистического работника

Медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год оценена в 32 422 руб., что на 6,4% выше аналогичного показателя 2019 года (30 458 руб.), следует из данных, опубликованных Росстатом в пятницу, 11 июня.

Источник: Reuters

Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике, которая также опубликована сегодня. Расчет основан на административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России.

Показатель определялся Росстатом на основании ранжированного по возрастанию распределения всех рабочих мест по размерам зарплаты. Ранжировалась именно оплата труда по рабочим местам, а не по работникам (один работник может иметь несколько рабочих мест как у одного работодателя, так и у нескольких).

Росстат получил и проанализировал записи более чем 75 млн человек, уточнили РБК в пресс-службе ведомства.

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Среднемесячная номинальная зарплата в российских организациях за 2020 год составила 51 352 руб., сообщал ранее Росстат. А с учетом заработков в неформальном секторе среднемесячный трудовой доход в 2020 году составил около 42,4 тыс. руб., следует из данных Росстата.

Таким образом, медианная зарплата оказалась более чем в полтора раза ниже средней зарплаты в организациях и в 1,3 раза меньше среднего трудового дохода. Чем выше разница между этими показателями, тем больше разрыв между сверхвысокими зарплатами меньшинства и более низкими заработками большинства.

На основе данных ПФР Росстат учел зарплаты в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей, тогда как средняя зарплата считается только по данным средних и крупных предприятий.

Росстат опубликовал медианную зарплату в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года.

Теперь МРОТ привязан к медианной зарплате, рассчитываемой Росстатом, а не к потребительской корзине, как раньше. В этом году МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты.

До этого Росстат рассчитывал медианную зарплату раз в два года, но по другой методике. По данным последнего обследования в 2019 году, медианная зарплата составляла 34,3 тыс. руб., но это значение выводилось только по данным для среднего и крупного бизнеса, при этом исследование является выборочным (в 2019 году было охвачено 27,1 млн работников). Росстат планирует продолжать это обследование, по крайней мере в 2021 году.

Росстат также считает показатель медианного среднедушевого дохода, который в 2020 году составил 27 036 руб. в месяц — чуть больше, чем в 2019 году (26,4 тыс. руб.).

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