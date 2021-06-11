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19:54 (мск), источник: Ведомости

Цена нефти Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с мая 2019 года

Цена нефти марки Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с 20 мая 2019 г., свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).

Источник: AP 2021

Стоимость августовского фьючерса Brent на 18:11 мск достигла $73,3 за баррель. К 18:58 мск она стабилизировалась на отметке $72,69 за баррель.

Стоимость августовского фьючерса нефти марки WTI к 18:12 мск также резко поднялась и достигла отметки $71,13 за баррель. Сейчас техасская легкая нефть стоит $70,82 за баррель.

Опрошенные агентством Reuters эксперты объясняют сегодняшний рост цен на нефть тем, что спрос на энергоносители в мире растет быстрее роста предложения.

Brent от TradingView

1 июля в ОПЕК заявили о сохранении планов по увеличению добычи нефти — постепенно возвращать на рынок по 2 млн баррелей в день. В заявлении организации тогда отметили, что спрос на нефть улучшается благодаря восстановлению мировой экономики за счет ускорения вакцинации против коронавируса.

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