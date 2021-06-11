19:35 (мск), источник: Известия
В Минтруде заявили о росте МРОТ на 6,4% в 2022 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 6,4%, до 13,6 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в
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Вместе с тем прожиточный минимум вырастет до 11 950 руб.
«Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей», —заявили в министерстве.
При этом в конце марта
На 2021 год МРОТ в России составил 12 792 рубля, годом ранее его размер составлял 12 130 рублей.
30 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета МРОТ исходя из медианной зарплаты. Теперь величина не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты. С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Отмечалось, что размер МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год.
23 декабря Путин заявлял, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.