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14:18 (мск), источник: РБК

Пандемия уменьшила среди россиян число сторонников наличных денег

Число опрошенных россиян, которые готовы отказаться от наличных денег, выросло за время пандемии на 6% и достигло 18%. Это следует из данных опроса Superjob (есть у РБК). При этом в 2014 году число не желающих платить наличкой было все равно большим — 21%.

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Источник: Reuters

В 2021 году отказаться от налички хотели бы 18% опрошенных россиян. Не готовы расстаться с наличными были 65% опрошенных, почти четверть — 17% затруднились с ответом. Число выступающих против наличных денег в 2020 году было ниже (12% хотели бы отказаться, 78% — выступили против отказа, 10% — затруднились с ответом).

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из более чем 300 населенных пунктов во всех регионах.

За отказ от налички высказались:

  • 19% опрошенных мужчин и 16% опрошенных женщин.

Чаще против налички выступают молодые люди:

  • 36% из числа опрошенных моложе 24 лет,
  • 18% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет,
  • 10% — кому от 35 до 44 лет,
  • 12% — кому больше 45 лет.

За отказ от наличных чаще выступают люди с небольшим заработком. Такой вариант выбрали:

  • 21% — из числа тех, у кого зарплата до 30 тыс. руб.,
  • 17% — у кого зарплата от 30 тыс. до 50 тыс. руб.,
  • 13% — с заработком от 50 тыс. до 80 тыс. руб.,
  • 13% — с заработком от 80 тыс. руб.
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В январе Центробанк сообщал, что во время пандемийного 2020 года объем наличности у населения вырос до рекордной отметки в 13,4 трлн руб. Это на 2,8 трлн руб. (26,4%) больше, чем годом ранее. Пик роста наличных денег на руках россиян пришелся на второй квартал 2020 года, когда были введены основные противоэпидемические ограничения, и составил 1,2 трлн руб.

В марте регулятор прогнозировал, что к 2026 году объем наличности на руках населения может вырасти еще почти на 20% — до 16 трлн руб. Это произойдет из-за так называемого парадокса наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом безналичных операций. При этом в ЦБ не уверены, что деньги, снятые гражданами за время пандемии, вернутся в банки.

Только за апрель 2021 года россияне увеличили объем наличных денег на руках почти на 367 млрд руб. Это самый большой отток денег в наличность в этом году. Эксперты связали такие действия населения с подготовкой к длинным майским праздникам и сообщениями о возможном отключении России от системы передачи межбанковской информации SWIFT.

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