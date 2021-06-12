Пандемия уменьшила среди россиян число сторонников наличных денег

В 2021 году отказаться от налички хотели бы 18% опрошенных россиян. Не готовы расстаться с наличными были 65% опрошенных, почти четверть — 17% затруднились с ответом. Число выступающих против наличных денег в 2020 году было ниже (12% хотели бы отказаться, 78% — выступили против отказа, 10% — затруднились с ответом).
В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из более чем 300 населенных пунктов во всех регионах.
За отказ от налички высказались:
Чаще против налички выступают молодые люди:
За отказ от наличных чаще выступают люди с небольшим заработком. Такой вариант выбрали:
В январе Центробанк сообщал, что во время пандемийного 2020 года объем наличности у населения вырос до рекордной отметки в 13,4 трлн руб. Это на 2,8 трлн руб. (26,4%) больше, чем годом ранее. Пик роста наличных денег на руках россиян пришелся на второй квартал 2020 года, когда были введены основные противоэпидемические ограничения, и составил 1,2 трлн руб.
В марте регулятор прогнозировал, что к 2026 году объем наличности на руках населения может вырасти еще почти на 20% — до 16 трлн руб. Это произойдет из-за так называемого парадокса наличных денег: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом безналичных операций. При этом в ЦБ не уверены, что деньги, снятые гражданами за время пандемии, вернутся в банки.
Только за апрель 2021 года россияне увеличили объем наличных денег на руках почти на 367 млрд руб. Это самый большой отток денег в наличность в этом году. Эксперты связали такие действия населения с подготовкой к длинным майским праздникам и сообщениями о возможном отключении России от системы передачи межбанковской информации SWIFT.