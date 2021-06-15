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03:30 (мск), источник: Известия

В Ростуризме заявили о перегреве рынка на Черноморском побережье

Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Об этом руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила в интервью «Известиям».

Источник: AP 2021
Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, сегодня на всем юге — дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.

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Ключевая задача на ближайшие годы — кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей.

«До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами и находятся они в основном в крупных городах», — сообщила Зарина Догузова.

Рост стоимости проживания в отелях и гостиницах Сочи достиг 90%, больше всего цены выросли в крупных сетевых четырех- и пятизвездочных отелях, сообщала в мае директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

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