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07:56 (мск), источник: Ведомости

Названы профессии с самыми высокими пенсиями в России

Самую большую пенсию в России фактически получают космонавты и госслужащие, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя проекта Pensopathology.ru Евгения Биезбардиса.

Источник: Reuters

По его словам, люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты к ней. Например, космонавты и летчики-испытатели получают государственную пенсию за выслугу лет, а также могут получать страховую пенсию по старости. «По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — отметил Биезбардис.

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Также две пенсии могут получать военные пенсионеры. Первую выплату они получают из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Если после выхода на пенсию по выслуге лет гражданин устроится на работу не по военной линии, работодатель будет отчислять за него страховые взносы в Пенсионный фонд. В этом случае военный сможет получить страховую пенсию по старости.

Биезбардис добавил, что увеличить страховую пенсию можно с помощью премиальных коэффициентов за отсрочку выхода на пенсию. Также надбавки получают пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или на иждевении которых есть студенты, пожилые люди или инвалиды. Доплату к пенсии получают люди старше 80 лет, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, инвалиды первой группы, сельские жители, ветераны, чернобыльцы, герои труда и бывшие узники фашизма.

«Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги — это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии», — отметил Биезбардис.

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