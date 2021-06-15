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09:57 (мск), источник: ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о гаражных объединениях

В документе предлагается общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него.

Источник: AP 2021

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в понедельник внесли на рассмотрение палаты проект закона «О гаражных объединениях». Текст размещен в думской электронной базе.

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Ранее Крашенинников и Турчак выступили авторами закона о «гаражной амнистии» — упрощенном порядке регистрации гаражей. «В продолжение “гаражной амнистии” внесенный законопроект предлагает комплексное регулирование вопросов организации деятельности гаражных объединений, которых сейчас насчитывается более 36 тыс., а также прав и обязанностей их членов», — приводит в свою очередь слова Крашенинникова пресс-служба комитета.

В первую очередь законопроектом предложен общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Вводятся такие понятия, как гаражный комплекс, гараж, место хранения транспортного средства, то есть, машиноместо. Документ закрепляет положения о доле каждого собственника гаража или машиноместа в праве собственности на общее имущество, определяет перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.

Согласно тексту, формами объединения владельцев машиномест могут быть гаражный кооператив, как вид потребительского кооператива, и гаражное товарищество — вид товарищества собственников недвижимости. Определяется порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации. Предусматривается структура органов управления этих объединений, порядок их избрания, компетенция и ответственность за принятие решений.

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