09:57 (мск), источник: ТАСС
В Госдуму внесли законопроект о гаражных объединениях
В документе предлагается общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него.
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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый
Ранее Крашенинников и Турчак выступили авторами закона о «гаражной амнистии» — упрощенном порядке регистрации гаражей. «В продолжение “гаражной амнистии” внесенный законопроект предлагает комплексное регулирование вопросов организации деятельности гаражных объединений, которых сейчас насчитывается более 36 тыс., а также прав и обязанностей их членов», — приводит в свою очередь слова Крашенинникова
В первую очередь законопроектом предложен общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Вводятся такие понятия, как гаражный комплекс, гараж, место хранения транспортного средства, то есть, машиноместо. Документ закрепляет положения о доле каждого собственника гаража или машиноместа в праве собственности на общее имущество, определяет перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.
Согласно тексту, формами объединения владельцев машиномест могут быть гаражный кооператив, как вид потребительского кооператива, и гаражное товарищество — вид товарищества собственников недвижимости. Определяется порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации. Предусматривается структура органов управления этих объединений, порядок их избрания, компетенция и ответственность за принятие решений.